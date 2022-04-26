印度打造半導體基地 積極邀約台積電、英特爾洽談

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）印度積極打造半導體基地，爭取成為下個全球電子工廠，印度科技與創業部長強德拉謝克表示，正與半導體龍頭台積電、美國半導體巨擘英特爾以及格羅方德（GlobalFoundries）等半導體大廠討論在當地設廠，吸引更多高科技製造業進駐當地。

中央社報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）政府為吸引顯示器和半導體製造商立基當地，去（2021）年底釋出紅利，公布100億美元（約新台幣2900億元）獎勵方案，最高可以減輕設廠成本一半，相當優惠。

曾任英特爾（Intel）工程師的強德拉謝克（Rajeev Chandrasekhar）25日接受彭博（Bloomberg News）訪問時表示，遊說科技大廠的任務多由他本人上陣，目前正與企業執行長們會面、對話並向他們做簡報，爭取投資設廠承諾。

強德拉謝克也坦承，要成功說服這些企業並不容易。台灣的台積電和韓國的三星（Samsung）每年投入數百億美元擴大晶片產能，對設廠地點的物流和水電供應都有高要求。而如今在印度設廠仍面臨停電和基礎建設不穩等多項挑戰，強德拉謝克也強調，印度各省正積極競爭以吸引半導體投資，「他們全都願意坐下來討論，除了土地以外，還能為投資者提供哪些激勵措施。」

然而除了台灣鴻海集團與印度億萬富豪阿加渥（Anil Agarwal）掌有的吠檀多集團（Vedanta Group）所成立的合資公司，已對在印度設立半導體晶圓廠表達興趣，英特爾和台積電至今尚未點頭設廠。