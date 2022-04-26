香港01創辦人于品海旗下多維新聞網　突宣布停止運作、遣散員工

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導 ) 香港網路媒體香港01創辦人于品海旗下的多維新聞，於今天下午4時起停止運作。其官方網站也發出通告。多維新聞的通告內容指出：「香港時間2022年4月26日始，多維新聞所屬網站與APP等因內部新聞業務的調整，將與各位讀者朋友告別，感謝多年來的陪伴與關注。」(如下圖) 。

中央社引述港媒指出，多維新聞員工主要在北京，大概有50、60人，多數被遣散，少數轉入香港01。

報導指出，多維新聞成立於1999年，由海外民運人士何頻等創立，原先總部在美國紐約。

公開資料顯示，多維新聞2009年由港商于品海收購，近年搬至北京，並在台北、香港有編輯部門運作，目前隸屬於香港南海控股集團。南海控股是由于品海所持有的上市公司，該集團旗下另一媒體業務是香港01。

自由亞洲電台以「親共港商旗下親中媒體 《多維新聞》突宣佈停運」，報導多維停止運作一事。

內容指出，多維新聞於2009年被于品海收購後，編輯方針大變，且把編輯部遷往北京，被外界標籤為中國政府的大外宣。在收購前一年，于品海時年50歲，進入北京大學馬克思主義學院攻讀馬克思主義哲學博士學位。

于品海控制的南海控股董事會先前已向香港聯交所揭露，單在2021年，虧損達到港元30至34億元，2020年亦已虧損25.3億，兩年總虧損額達50多億元（約新台幣186.5億元）。虧損主要原因為，集團在中國房地產業務受創，加上疫情反覆，亦影響了影院業務。

目前于品海仍經營香港01，這家新聞機構經常發表支持北京對港政策社論，引述不少親共人士內部消息。

1994年，于品海曾斥巨資創辦傳訊電視，推出全球首個華人24小時中文新聞頻道「中天頻道」及中文綜合頻道「大地頻道」。1997年2月19日，他親自主導中共最高領導人鄧小平逝世的全球獨家報導。

雖然累積了雄厚的資金，但傳訊電視讓于品海短短三年虧損將近1億美元，迫使他最後將傳訊電視賣給台灣和信集團少東辜啟允。