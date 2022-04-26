文化跨界餐飲！2022台灣最大琴酒嘉年華 4/30、5/1穿梭大稻埕老街區

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）全台最大琴酒嘉年華「2022 Gin & Tonic Pa大島琴酒節」將於4月30日、5月1日在大稻埕登場！今年還邀請台灣文化策展界與時尚餐飲跨界合作並籌畫一系列活動，以及舉辦世界台灣區第一屆馬丁尼大賽，以Live Bar Show的形式，現場競技與群眾分享琴酒的馬丁尼世界風味。

「琴酒」在國際上被視為當代調酒的『新靈魂』，更是公認『最自由』的烈酒，因為琴酒源於16世紀的荷蘭與英國，隨著大航海時代裝載著各地風土民情，代表著每一個國家的記憶味道。

世界各地的時尚酒吧，尤其是英國倫敦與日本東京，更是以琴酒蔚為風尚。許多國家紛紛都有Gin & Tonic Pa的活動，來慶祝與匯聚各國對琴酒新精神的推崇。Gin的釀造新風味，代表一個國家與城市的新文化符號。

世界多國品牌匯聚台灣，舉辦全國最大琴酒展，發表台灣作品

由台灣第一個琴酒主題博物館酒吧：『發琴吧』，所策劃銜接全球琴酒風潮之國際琴酒活動的2022 Gin & Tonic Pa大島琴酒節，今年邁入第五屆，在4/30、5/1兩日將在大稻埕的歷史空間街區中，廣邀超過13個國家、50個Gin品牌，展開全台最大的琴酒嘉年華會，更是最大的一場世界品酒風味創意文化旅行。

此外，Gin & Tonic Pa上也將發表年度活動主題的台灣在地琴酒No.3，並與“臺灣吧TAIWAN BAR”以紀念藝術家顏水龍先生：台灣人的顏色設計款酒標，聯名發表。

大島琴酒節推出第五屆大會雙款紀念酒NO.3。（2022 Gin & Tonic Pa大島琴酒節提供）

Gin & Tonic Pa 大師級世界台灣區第一屆馬丁尼大賽

今年的Gin & Tonic Pa有別以往，大量邀請台灣文化策展界與時尚餐飲跨界合作，由台灣未來內容展策展人 王騰崇與發琴吧創辦人 阮婷憶共同策劃統籌，展開跨國琴酒展、講座、劇場、音樂會、創意展等活動，在台北城區的歷史空間裡舉辦。

參加者可與台灣國際大師級Bartender面對面，有「調酒教父」Trio王靈安、「世界調酒冠軍」，2010年Diageo World Class冠軍並且是第一位代表台灣出國得獎的HiBoRu 黃俊憲T哥、2016年Diageo World Class冠軍Bar Mood Taipei吳盈憲Nick，都將出席分享他們的『感。琴』，更與群眾共同出任評審，舉辦世界台灣區第一屆馬丁尼Martini大賽，以Live Bar Show的形式，現場競技與群眾分享琴酒的馬丁尼世界風味。

『感。琴』文化跨界盛演：台灣餐飲x劇場x獨立音樂x創意展

Gin & Tonic Pa系列活動中，食作家顧瑋、番紅花、徐仲與「酒類專家」王鵬一起與大眾分享居家餐酒搭的秘訣，並結合有機農場供應之優質草本植物參展，打造台灣前所未有的「創新生態系酒展」，帶領琴酒迷打開第六感、感受琴酒魅力。

除了跨界活動外，此次策展團隊特別邀請太陽馬戲團首位台灣舞者 張逸軍領軍療癒學院，於5/1晚上，舞出餐與酒交織的大地豐食感謝宴。「冰山系創作女聲」黃玠瑋和入圍金曲獎製作人蔡侑良合作，用音樂呼應Gin的遊牧獨立精神，讓琴酒迷找到身心安頓的角落；由台北藝穗街表演劇團複象公場編舞家王珩將，把大稻埕化身舞台，率領上百位民眾一起體驗街頭快閃搖擺舞Swing Dance。屏東的台灣潛水現地用海水Gin的精神分享海洋生態、雜學校校長蘇仰志親自用教育Gin的精神創意交流。

詳細活動時程請上「2022 Gin & Tonic Pa大島琴酒節」官網，或追蹤「Gin & Tonic Pa Taiwan」臉書。