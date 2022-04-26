自製神轎、手作吉蘭丹月亮風箏吊飾　新北300校學生浸潤體驗多元文化

4月份為新北市多元文化節，為實現新北市2030新 住民十年願景，教育局持續辦理第2屆校園多元文化週， 打造多元文化友善城市。超過300所學校於4月18日至5月1日 ，分為「課程活動-多元體驗」及「國際夥伴-多語共學」 兩大主題，舉辦「校園多元文化週」活動，涵蓋閩南、客家、 原住民及新住民等多元文化，展現校園多元文化新力量。

教育局為推動國際友善校園，由各校依據不同族群及國家設計各種主 題。課程活動部分包含了異國裝扮及文化探索、 多元音樂及舞蹈表演、 國際營養午餐或結合在地特色及與外部機構合作。 各校渾身解數設計有趣的教育活動， 如林口國中與世界宗教博物館合作，展示印度紗麗、 伊斯蘭教頭巾等宗教服飾並搭配學習單， 引導學生認識世界重要的宗教文化。

野柳國小和當地保安宮合作，以海廢料如浮標、漂流木、 保麗龍等材料製作神轎， 規劃新住民子女和同學共同體驗在地文化抬神轎。李品寬同學說「聽 完宮廟叔叔傳授神轎文化後，我跟同學們自製神轎的過程， 內心油然而生敬天畏人的感受」，回家後還聽著媽媽分享越南廟宇的 神轎活動，這次的經驗讓他更尊重宗教文化及信仰。

興化國小與明志科技大學通識中心合作， 指導學生製作馬來西亞吉蘭丹月亮風箏吊飾， 吉蘭丹是馬來西亞傳統工藝的發源地之一， 其月亮風箏具有傳統之美。王畇茹同學表示，製作過程中發現， 吉蘭丹月亮風箏具有鮮豔色彩和圖案設計， 和台灣原住民服裝及圖騰有異曲同工之妙， 了解不同顏色及圖騰的設計都有各自文化意涵。

新北市全國首創的每月國際營養午餐週，如越南河粉、 新加坡肉骨茶、韓國泡菜年糕、印度咖哩飯等異國料理， 備受師生喜愛。飲食文化成為學習媒介，提供學生體驗多元文化。 雙峰國小王耀德校長表示，透過味蕾與嗅覺品嘗多元文化， 在潛移默化中體驗異國美食獨特性，在餐桌上與世界交朋友， 進而營造國際校園的氛圍。

在與國際夥伴合作上，學校結合新住民、 本土語言課程及外師教學進行多語學習，以英語視訊、 錄製影片等雲端方式與國際友伴學校交流， 營造學生對多元文化及各種語言的浸潤學習。如竹圍高中與日本、 韓國、美國學校當國際筆友，進行國際節日賀卡交換； 北大高中除辦理多元文化書展，並搭配與日本、 韓國國際夥伴學校的文化箱，展示韓服、 扇子及日本學生自製海報等異國文化小物， 讓師生了解異國小物包含的文化特色，激發語言學習熱忱。

教育局長張明文表示，新北市族群多元，也是來自各國住民的新故鄉 。藉由校園多元文化週的推廣，促進親師生對於多元文化的理解、 體驗與實踐。在落實防疫的原則下進行課程活動及國際交流， 讓親師生培養多元文化的尊重理解、欣賞多元價值的美好。

野柳國小學生共同以海廢料製作神轎進行體驗 。(照片由新北市教育局提供)

林口國中與世界宗教博物館合作展示異國宗教相關服飾，學生小組討論進行學習。(照片由新北市教育局提供)