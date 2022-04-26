自製神轎、手作吉蘭丹月亮風箏吊飾　新北300校學生浸潤體驗多元文化

4月份為新北市多元文化節，為實現新北市2030新住民十年願景，教育局持續辦理第2屆校園多元文化週，打造多元文化友善城市。超過300所學校於4月18日至5月1日，分為「課程活動-多元體驗」及「國際夥伴-多語共學」兩大主題，舉辦「校園多元文化週」活動，涵蓋閩南、客家、原住民及新住民等多元文化，展現校園多元文化新力量。
教育局為推動國際友善校園，由各校依據不同族群及國家設計各種主題。課程活動部分包含了異國裝扮及文化探索、多元音樂及舞蹈表演、國際營養午餐或結合在地特色及與外部機構合作。各校渾身解數設計有趣的教育活動，如林口國中與世界宗教博物館合作，展示印度紗麗、伊斯蘭教頭巾等宗教服飾並搭配學習單，引導學生認識世界重要的宗教文化。
野柳國小和當地保安宮合作，以海廢料如浮標、漂流木、保麗龍等材料製作神轎，規劃新住民子女和同學共同體驗在地文化抬神轎。李品寬同學說「聽完宮廟叔叔傳授神轎文化後，我跟同學們自製神轎的過程，內心油然而生敬天畏人的感受」，回家後還聽著媽媽分享越南廟宇的神轎活動，這次的經驗讓他更尊重宗教文化及信仰。
興化國小與明志科技大學通識中心合作，指導學生製作馬來西亞吉蘭丹月亮風箏吊飾，吉蘭丹是馬來西亞傳統工藝的發源地之一，其月亮風箏具有傳統之美。王畇茹同學表示，製作過程中發現，吉蘭丹月亮風箏具有鮮豔色彩和圖案設計，和台灣原住民服裝及圖騰有異曲同工之妙，了解不同顏色及圖騰的設計都有各自文化意涵。
新北市全國首創的每月國際營養午餐週，如越南河粉、新加坡肉骨茶、韓國泡菜年糕、印度咖哩飯等異國料理，備受師生喜愛。飲食文化成為學習媒介，提供學生體驗多元文化。雙峰國小王耀德校長表示，透過味蕾與嗅覺品嘗多元文化，在潛移默化中體驗異國美食獨特性，在餐桌上與世界交朋友，進而營造國際校園的氛圍。
在與國際夥伴合作上，學校結合新住民、本土語言課程及外師教學進行多語學習，以英語視訊、錄製影片等雲端方式與國際友伴學校交流，營造學生對多元文化及各種語言的浸潤學習。如竹圍高中與日本、韓國、美國學校當國際筆友，進行國際節日賀卡交換；北大高中除辦理多元文化書展，並搭配與日本、韓國國際夥伴學校的文化箱，展示韓服、扇子及日本學生自製海報等異國文化小物，讓師生了解異國小物包含的文化特色，激發語言學習熱忱。
教育局長張明文表示，新北市族群多元，也是來自各國住民的新故鄉。藉由校園多元文化週的推廣，促進親師生對於多元文化的理解、體驗與實踐。在落實防疫的原則下進行課程活動及國際交流，讓親師生培養多元文化的尊重理解、欣賞多元價值的美好。
野柳國小學生共同以海廢料製作神轎進行體驗 。(照片由新北市教育局提供)
林口國中與世界宗教博物館合作展示異國宗教相關服飾，學生小組討論進行學習。(照片由新北市教育局提供)