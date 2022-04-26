集保推出股東會視訊會議平台 力積電搶頭香

「與病毒共存」已是國際間對於新冠肺炎防疫政策共識，急速上升染疫人數，讓投資人不禁要思考是否「親自」出席股東會，集保結算所建構「股東會視訊會議平台」正式上線，解決這個兩難局面，26日由力積電搶頭香，為今年首家採行視訊會議平台的公司，事前登記近百名投資人全程透過視訊轉播方式，無需冒群聚風險即可線上聽取公司經營團隊對於未來營運方向報告，以文字提問方式與公司互動，並針對各項議案行使股東投票權。

今年配合公司法以及「公開發行股票公司股務處理準則」公告修正，法源更加完備，2.0版「股東會視訊會議平台」於4月1日正式上線提供服務，已有58家公開發行公司公告採行，力積電為平台上線，今年首家採行者，5月依序採行大型指標性公司分別有京城銀、華新、信義、南亞科、新光金、陽明、台塑化…等共計27家公司，股東們可以把握時間上網登記，以視訊方式參與股東會。

5、6月進入股東會旺季，加上我國疫情升温，集保結算所林修銘董事長建議，以視訊方式參與股東會召開，不僅為防疫盡心力，免去舟車勞頓辛苦，更有效率地參與股東會，使用「股東會視訊會議平台」投資人務必在「股東e票通」功能首頁，點選「視訊會議平台」，首次登入需填寫email完成註冊作業；接下來，選定要參與股東會，召開日前3日到30日之間完成登記，「註冊」、「登記」兩個事前步驟，必須在股東會召開前完成，平台會在股東會開會前二日寄發email提醒，到股東會開會當日，登入「股東會視訊會議平台」完成報到手續、點選觀看直播、文字提問及參與議案投票等。

集保結算所林董事長表示，我國持續精進數位環境，股東會各項平台循序漸進完成建置，股東會前電子投票可透過「集保e手掌握」App、證券商下單App、「股東e票通」網站等三種途徑來進行，當天議程參與則可透過「股東會視訊會議平台」來完成，善用數位平台，公開發行公司所規劃股東會召開時程，不受疫情干擾且更有效率，投資人不用親自出席，即可充分參與公司重大議案、盈餘分派討論過程，可說一舉數得，對於資本市場發展有很大裨益。