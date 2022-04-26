台北市兩大折衷方案3+4居隔及以篩代隔　柯文哲估這天確診破萬恐軟性封城

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 全國本土確診今(26)日已破6千，其中台北市新增本土1302例、境外15例，台北市長柯文哲估5月7日台北市單日確診數會破萬，必要時將軟性封城。

柯文哲表示，接下來每一天都非常關鍵！因為一旦突破臨界點，醫療量能無法負荷的時候，屆時可能就要準備啟動更嚴格的公衛手段。可怕的是現在疫情還沒到達高峰，台北市居家隔離人數已經突破2萬。

柯文哲於臉書說明，台北市居隔政策採取兩大折衷方案， (一) 以篩代隔：以第一類醫療人員、第二類防疫相關人員、第三類高接觸風險第一線工作人員、第五類維持機構社福照護等人員為主，因為這些類別都是防疫重要人力資源，所以同樣開放以篩代隔；(二) 3+4居隔：學校相關以及一般民眾還是會先使用中央的3+4居隔政策，但相關行政程序相當繁重，隨時滾動式修正。

柯文哲說，也許這種作法會造成漏網之魚，但如果不這樣做，這些機關會停止運作，讓整個系統垮掉，會再討論適用對象要不要擴大，同時盡力想辦法執行中央的3+4政策。

柯文哲指出，台北市5月7日將破萬例，但這是沒有做任何動作的情況下。倘若案例不斷增加，也許最差的情況是按照其他國家模式，疫情最嚴重時不疫調、不匡列，因為連確診者都無法追蹤，被迫只能處理臨床重症病患。

柯文哲強調，要先將醫療量能控制住，不能有醫院無床可用的情況，「必要的話，還是會軟性封城，要降低整個活動。」不過自己也發現老百姓蠻樂天的，很多餐廳都客滿，不過隨著疫情的變化，他們也會每天跟市民公告策略，而這未來一週將會是關鍵期。