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世衛大會5月登場 外交部：積極爭取以觀察員身分與會

「世界醫師協會」（WMA）已於4月19日致函WHO 幹事長，呼籲為台灣開啟大門，邀請參加WHA大會，外交部發言人歐江安對此表示感謝。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/26 16:30
一年一度的世界衛生大會將於5月22日至28日舉行，外交部與衛福部盼今年台灣能成功以觀察員身份與會。（圖／中央社）

一年一度的世界衛生大會將於5月22日至28日舉行，外交部與衛福部盼今年台灣能成功以觀察員身份與會。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）世界衛生大會（WHA）即將於5月22日至28日登場，台灣今年能否以觀察員身分與會再成焦點。外交部發言人歐江安表示，外交部與衛福部全力爭取受邀以觀察員身分與會，並已展開相關籌備工作。

歐江安指出，武漢肺炎（COVID-19）疫情凸顯台灣參與「世界衛生組織」（WHO）的必要性與急迫性。今年以來，我方的訴求已獲得許多國家公開支持，如在1月舉行的WHO執委會，友邦及理念相近國家透過執言、提交書面聲明等方式支持我國加入WHO；2月「英澳峰會聯合聲明」中，重申支持台灣以觀察員等身分有意義參與國際組織；3月丹麥國會通過友我決議，支持台灣獲得WHA觀察員身分；4月美國副國務卿麥肯伊（Brian McKeon）也在與WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）會晤時，當面呼籲WHO應邀請台灣以觀察員身分參與WHA。

歐江安進一步指出，「世界醫師協會」（WMA）已於4月19日致函WHO 幹事長，呼籲為台灣開啟大門，邀請參加WHA大會。對於「世界醫師協會」的鼎力支持，我方表達誠摯感謝。外交部也感謝相關民間團體群策群力，共同協助推動我方參與世界衛生大會。

歐江安表示，外交部將持續透過國際文宣等多元管道反映台灣2,350萬人民參與WHA的心聲，透過社群媒體、推案短片、專文投書，以及WHA專刊等方式，凝聚並強化國際支持聲量。外交部也將持續與衛福部合作，善用目前累積的動能與友我聲量，爭取常態性參與WHO的相關活動與機制。

她補充說明，至於本年具體的推案方式，基於與各國的互信與默契，相關細節目前不便對外公布；外交部將在適當時機向外界說明。
世界衛生大會（WHA）
世界衛生組織（WHO）
外交部
歐江安

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