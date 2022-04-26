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未來商務展探XR、NFT、ESG熱門話題　網路報名不限次數免費入場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/26 16:25
(圖/官方臉書)

(圖/官方臉書)

(台灣英文新聞/科技組 綜合報導)2022未來商務展將涵蓋XR 體驗、NFT、ESG等熱門話題，將於4/28圓山花博爭豔館登場，於網路報名可取得線上線下門票，並於3天展期內不限次數免費入場。

未來商務展已連續八年舉辦，由《數位時代》主辦，今年是睽違兩年後終於實體進行，並融合線上與線下舉辦系列精采活動，特別設計 XR 體驗、NFT、ESG 等主題專區，解鎖九大未來場景的應用之道，beBit TECH、The Trade Desk、凌羣電腦等近百家企業參展，展區包含「雲端與AI智能」、「行銷科技Martech」、「金融科技Fintech」、「區塊鏈Blockchain」、「XR體驗與娛樂」、「創新與新商業」、「未來管理應用」。

今年未來商務展策劃8大舞台齊發，超過25場活動免費報名參加，邀請超過30位國內外產業重量級卡司、100種微趨勢、三天活動不間斷為企業把脈，其中，今年亮點之一「下ㄧ秒製造所」專館以 XR 為核心，為宇萌數位科技與台灣實境科技創新發展協會」（XRA）共同規劃。

由「前兩秒再現館」、「下一秒製造所總部」及「轉三秒實驗室」三大特色區域所構築，「下ㄧ秒製造所」展區規劃七道有趣的 XR 互動關卡，如以 AR 修補環境中的時空裂縫，或是智慧購物挑選時光機等，帶出 XR 連結工業製造、零售娛樂、復健醫療等領域的運用。

不僅展區為全新規劃，本次未來商務展也展現 XR 發展的兩大重點技術，包含可運用於大型展館、工廠、醫療院所、博物館、圖書館等場館空間的無需硬體即可佈建的「AR 室內定位」；以及克服空間環境限制、可直接在遠端環境中交互製作標記，為工業、製造、電商等帶來互動溝通助益的「ARC 遠端協作平台技術」。

2022 未來商務展

時間：4/28（四）－4/30（六）09:00－18:00（最後進場時間17:00）
地點：圓山花博爭豔館（台北市中山區玉門街1號）
官網：https://www.futurecommerce.tw/

未來商務展探XR、NFT、ESG熱門話題　網路報名不限次數免費入場
(圖/官方臉書)
未來商務展
數位時代
科技
NFT
ESG
XR

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