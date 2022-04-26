台灣「居家隔離3+4」新制今上路！即起取消第3天快篩　第4天陰性可外出

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）本土個案接觸者「居家隔離3+4」新制上路首日，指揮中心今（26）日再宣布，取消第3天快篩規定，但第4天後自主防疫期間，如須外出者，應快篩陰性後，在全程佩戴口罩情況下，可外出工作、採買生活必需品。，但禁餐廳內用

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會中表示，「3+4」方案再進一步討論後，決定取消隔離第3天快篩規定，第4天直接進入自主防疫，如須外出者請「快篩陰性」後始得佩戴口罩外出工作、採買生活必需品，但禁止於餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。

快篩陽性者，則禁止搭乘大眾交通工具，自行開車、騎車、或家人親友載送(雙方全程佩戴口罩)前往社區採檢院所進行PCR採檢，倘若採檢地點較近，亦可步行前往，無須透過衛生單位。或依地方政府衛生局訂定快篩陽性就醫流程辦理。

針對「3+4」方案所需的快篩試劑發放，將由隔離所在地地方政府發放，一次總計5支。指揮中心指揮官陳時中表示，自主防疫期間，民眾上班時，應該維持社交距離，建議於自己座位脫口罩飲食，不建議去員工餐廳用餐。

即日起，調整居家隔離天數及相關防疫措施，陳時中說，今天前已開立電子居隔書者，將重新開立居隔書，已隔離逾3天者，一律以今天作為隔離迄日；隔離未達3天者，由系統自動計算接觸日次日起算3天。

針對回溯居家隔離對象，已隔離滿7天者，解隔當日使用原發送快篩試劑，未隔離滿7天者，自主防疫第1天使用原發送快篩試劑，後續主動洽詢「隔離通知書填發單位」或由「隔離通知書填發單位」協助轉介現居地的地方政府衛生局所領取。