舊金山合約生效70週年 外交部：台灣主權不容侵犯併吞

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）俄烏戰爭引發國際關注台灣議題，適逢「舊金山和約」將於本週生效滿70年，台灣地位未定論再成論戰中心。面對中國國台辦大放厥詞，堅稱台灣與大陸同屬一個中國，外交部發言人歐江安今（26）日嚴正重申，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，我國與中華人民共和國互不隸屬，主權不容侵犯併吞。

舊金山和約於1952年4月28日生效，本週四將滿70週年。立法院長游錫堃日前表示，該合約說明「台灣絕非中國的一部分」，台灣主權應屬於全體台灣人民。中國國台辦發言人馬曉光卻以中華人民共和國未參加該合約的準備、擬制和簽訂，堅稱合約非法無效，更妄稱「儘管兩岸尚未完全統一，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。」

自由時報引述台大法律系教授姜皇池指出，除了國共兩黨認同「開羅宣言」，西方學術界多認為，台灣主權移交是等到1952年的舊金山和約才算完成，呼籲蔡政府要有自己解釋版本。然而至今外交部仍以馬政府凸顯「開羅宣言」的論述為官方說法，籲蔡政府也應有自己的論述。

姜皇池強調，若台灣自認為中國領土，則當中國武力攻台時，將讓他國無法清楚界定中共侵略行徑。

歐江安今日回應指出，中華民國台灣是主權獨立國家，無庸置疑。我國政府向來遵守自由民主的憲政體制，中華民國台灣的前途，是由台灣2,350萬人民共同決定；維持民主體制與自由的生活方式，是全體台灣人民的共識。

歐江安強調，台灣從來不是中華人民共和國的一部分；這是長久的客觀事實，更是國際公認的現狀。無論中國政府如何扭曲其對台灣的主張，都無法改變兩岸互不隸屬的事實。台灣主權只屬於全體台灣人民，也只有台灣人民才能決定台灣的未來。

歐江安指出，中國共產黨政府持續對外宣稱擁有台灣主權，企圖消滅中華民國的存在；但事實上中華人民共和國卻沒有一天統治過台灣。只有民選的台灣政府，才有資格在國際間代表台灣人民。我國的國際法地位早已確立，不容中共插手置喙，干涉我國的涉外事務。對於中國國台辦的謬論謊言，外交部予以嚴厲譴責。

外交部再次嚴正重申，我國與中華人民共和國互不隸屬，主權不容侵犯併吞。我國不主動挑釁，但面對來自中國的打壓也絕不屈服。我國政府將持續堅定捍衛領土主權完整與國家安全，維持台海及印太地區的和平穩定。

歐江安也說明，無論外交部過去或現在發布的新聞稿或政策文件，均是政府公開資訊的一部分；外交部依據政府資訊公開法，公告在外交部網站及相關公開的政府文件供民眾查閱。