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揭開照養動物的祕密　臺北動物園動物福祉小站開展

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/26 14:46
動物福祉小站希望以實體展示及體驗與方式，讓民眾了解動物園在維護動物福祉上的努力。(照片來源：Taipei Zoo)

動物福祉小站希望以實體展示及體驗與方式，讓民眾了解動物園在維護動物福祉上的努力。(照片來源：Taipei Zoo)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺北市立動物園在兒童動物區設計了動物福祉小站，希望以實體展示及體驗參與的方式，揭開照養動物及維護動物福祉的訣竅，讓民眾了解在結合對不同動物特有行為的專業研究與照養動物環境的規劃上設計與創意，才能達到促使動物展現本能行為的機會。

臺北動物園表示，近年來評斷動物福祉的專業趨勢，不再僅以圈養動物的空間大小或是其他環境好壞等間接證據來評估，而是以每隻個體反映出來的身心狀況來直接衡量。

園方分享，在規劃每一種動物的照養時，不再只是就其居住的環境，更會從動物的出生、成長到死亡搭配一連串的計畫，讓圈養動物在有限的環境中，也盡可能得到應有的動物福祉。

臺北市立動物園今年已經有107年的歷史，早已從過去以休閒娛樂為目的的設計，轉變為以保育教育為主要目標的現代動物園。園方表示，判斷動物的福祉，可能像是莊子和惠子焉知魚之樂的歷史辯答，雖然他們不是動物本身很難完全了解到動物的心情是好或壞，但是當保育員費盡心思，結合對動物生態與行為的專業研究知識、不斷嘗試的耐心和絞盡腦汁的創意，為生活在有限空間裡的圈養動物而努力，不斷加入新的刺激，維持動物展現本能行為的機會，一定可以讓在生活在動物園中的動物擁有較高品質的動物福祉。

動物福祉小站中的展示包含，從動物出生時保育員及獸醫會做的各種準備，到保育員為不同動物設計的環境豐富化設施，還有動物訓練及動物醫療的解說，展示方式以實際比例的豐富化設施，讓遊客親身體驗的方式，透過豐富的內容，揭開動物園在照養動物上的祕密。

揭開照養動物的祕密　臺北動物園動物福祉小站開展

臺北市動物保育員雞毛譚子沾肉汁和放上肉塊，作為雲豹的行為豐富化玩具。(照片來源：Taipei Zoo)

揭開照養動物的祕密　臺北動物園動物福祉小站開展

黑猩猩。(照片來源：Taipei Zoo)

揭開照養動物的祕密　臺北動物園動物福祉小站開展

保育員為不同動物設計的環境豐富化設施。(照片來源：Taipei Zoo)。

更新時間 : 2022-04-26 15:59 GMT+08:00

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