邢泰釗出任台灣檢察總長　 說明未來4大方向全面宣導反賄選

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)立院今(26)日進行檢察總長被提名人同意投票，邢泰釗將出任檢察總長。

綜合媒體報導，最高檢察署檢察總長江惠民任期將於5月7日屆滿，總統蔡英文依「法院組織法」第66條第2項規定，提名現任台灣高等檢察署檢察長邢泰釗為最高檢察署檢察總長，咨請立法院同意。

根據《法院組織法》規定，檢察總長由總統提名，經立法院同意任命之，任期4年，不得連任。立法院院會今(26)日進行檢察總長被提名人人事同意權案投票，為確保議事順利進行，民進黨團一早便發布甲級動員令，黨團成員也依序在上午9時準時進入議場排隊領票，國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團則未投票。

上午11時投票截止後，立法院副院長蔡其昌宣布，領票委員65人、未領票委員48人，根據開票結果，邢泰釗獲得65張同意票、0張不同意票、0張無效票，邢泰釗獲全體立委過半數同意，為最高檢察署檢察總長。

邢泰釗將擔任檢察總長，任期4年，不得連任。邢泰釗表示，「有溫度的司法」、「堅持司法獨立性」、「保持客觀義務」、「精進專業智能」，4個方向是日後努力目標，將全力以赴。今年底將舉行選舉，他發現反賄選宣導對年輕人有用，選舉風氣一年比一年好，未來將全面宣導反賄選。

邢泰釗遭國民黨立院黨團批評在三中案、303全台大停電等案件中採取政治性辦案行政不公。國民黨立院黨團先前召開記者會，批評邢泰釗過去在三中案、全台大停電等案件中政治性辦案，尤其「追殺」前總統馬英九，把政治擺中間、專業放兩邊，更是「辦藍不辦綠」。

邢泰釗表示，三中案被告、前總統馬英九等人指三中案是政治迫害，那是否應把當年涉案的錄音帶或譯文全程對外公開，學國民法官法精神，由人民來觀看評判；如果公開有困難，只要被告們同意，檢方也可以來幫忙公開。

邢泰釗說，「我從來沒有就興達案對外發表過意見，也沒有對檢察官講說這是國安案件、反社會案件或第五中隊（心理作戰）案件來辦理，相關的報導均無時間、地點、場合，均為拼湊、斷章取義的報導，希望謠言止於智者。」

邢泰釗強調，三中案被告指稱檢察官起訴與事實不符，為何台北地檢署提起公訴後，中影公司就返還近24億元的不法所得、物品給予國庫；其中的9.5億現金已經入庫，另外市值超過14億的國片版權（共330部影劇版權，2005年鑑價即已超過14億）也返還給國家。若為政治迫害，為何馬英九給別人的財物，現在人家都還回來了？