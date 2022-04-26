上海疫情失控確診已逾50萬 分析直指「治理無效」所致

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）上海當局今（26）日表示，本次疫情多為Omicron BA.2型和BA.2.2型，傳播速度快又隱匿性高，截至4月24日該地確診數已累計逾50萬，因此祭出「非必要不離滬」政策以圍堵疫情。復旦學者分析指出，如今上海疫情失控，為行政有效、治理無效所致。

《澎湃新聞》報導，上海市疾控中心副主任孫曉冬今日於疫情防控工作記者會中指出，上海此番疫情始於2月底，絕大多數為為Omicron BA.2型和BA.2.2型，其特點為傳播速度快、傳播力與隱匿性都強，疫情很短時間內便以「幾何級數的增長幅度」上升，截至24日累計確診數已破50萬。

孫曉冬表示，國內外研究皆表明，Omicron變異株在無防護措施情形下，一人可傳9.5人，上海一些地方人口密度高、人員容易密集的勞動作業場所發生的群聚事件就是例子。且本次上海疫情中，無症狀感染者比例達到約90%，輕微症狀也易被誤認為感冒或流感，未及時就醫而造成隱匿性傳播。

上海市衛生健康委副主任趙丹丹則強調，上海嚴格實行「非必要不離滬」，採取各項措施從嚴從緊做好人員離滬管理，堅決防止疫情外溢。根據規定，離滬人員除須持有48小時內核酸檢測陰性證明外，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明；在機場、車站等道口做好相關查驗工作，最大限度減少風險人員輸出。

趙丹丹表示，如今上海疫情形勢總體穩中向好，但基礎還不牢固。要強化轉運隔離、加強現場流調排查，要做好強對流天氣安全應對工作，加強方艙醫院建築物防漏雨檢修。此外，因天氣影響，趙丹丹宣布，今日全市展開核酸檢測的計畫更改為對封控區、管控區開展核酸檢測，防範區開展抗原檢測。

此番上海疫情來來勢洶洶，《多維新聞網》引用復旦大學政治學者林尚立數年前曾提出「行政有效，治理無效」的判斷，說明本次上海防疫失控的現象。

報導指出，以上海疫情防控而論，社區居委會、基層防疫人員都屬於政府防控疫情的行政末梢，但這套龐大的基層組織卻與居民自治系統完全隔離。這些行政基層，甚至刻意排斥原本存在於食衣住行生活領域的社會和商業組織，導致政府看似投入龐大的人力物力，行政有條不紊，卻完全無法滿足居民的生活需求，投入的人力物力形同浪費。

以防控期間物資統一配送為例，政府不擅該項作業又缺人手，導致物資堆積無法送達民眾手中以致民眾挨餓；疫情期間當局廣設防疫關卡，使貨運司機被困高速公路以致供應鏈近乎中斷；醫院拒收病患、延誤治療導致多起憾事發生，以上總總都體現了政府在行政系統層面的強力有效，但在落實面卻錯誤百出，以致民憤堆積、社會對立的情形發生。

報導指出，姑且不論「動態清零，精準防控」政策是否合宜，即便嚴格執行防疫，也不應排除社會和市場力量的介入，否則中國行政體制「行政有效、治理無效」的缺陷，將造成防疫效果大打折扣。