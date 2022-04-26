馬克宏成為法國20年來首位連任總統　但挑戰重重、前路難行

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 法國大選的第二輪結果於當地時間24日出爐，現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）成功獲得過半數選票，成為20年來唯一得以連任的法國總統，然而，隨著極右派崛起、經濟惡化的問題持續，這個位子能不能坐得安穩，依然是他下個5年的挑戰。

首先，極右派民族陣線（National Front）的對手雷朋（Marine Le Pen）得票率為41.45%，僅落後馬克宏的58.55%一點，雖然馬克宏最後的得票數比選前民調高上一些，仍不改極右派在這幾年斬獲大量選票的事實，而恐怖攻擊、移民問題以及俄烏軍事衝突造成的物價高漲等問題，都替雷朋拉了不少選票。

相較於5年前大選馬克宏幾乎以2比1的優勢（66.1%對33.9%）大勝雷朋，今年的差距已經縮小到15%以內，選前民調更是悲觀，一些媒體認為馬克宏僅能小於5%的些微多數獲勝，除此之外，今年投票人數也創下新低，僅72%的投票率代表著許多選民覺得兩個候選人都不足以代表自己，因此不願出門投票。

而由於法國屬兩輪投票制，未能進入第二輪的候選人大多會要求自己的支持者「棄保」，在第二輪投給立場相近的候選人，像是極左領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）第二輪投票前就三度呼籲選民，藉由投給馬克宏來避免雷朋上位，其他的小黨也有同樣的現象。

因此BBC分析指出，馬克宏雖然又獲得了5年任期，他的第一個挑戰卻會是2個月後的6月國會大選，因為這些「含淚」投給馬克宏的選民，在國會大選將會回去投給自己的基本盤，一份民調顯示，63%的選民認為應該讓馬克宏的政黨: 共和國前進（法語：La République En Marche !，縮寫為 REM）失去國會多數，迫使他們與其他小黨合作。

執政黨也清楚民意的變化，除誓言對內進行改革外，也將持續深化與歐盟的合作，而執政黨能否在原本政策的基礎上走出新的一條路，選民不會給他們太多的時間。