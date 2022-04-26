凶猛的「血癌」不再是絕症　醫籲出現四大症狀應儘速就醫

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）很多人一聽到急性骨髓性白血病就聯想到致命血癌，這刻板印象與過去治療效果不理想有關，但隨醫療進步，台灣近年陸續有多款標靶藥物上市，大幅改善存活期，病患甚至有機會治癒。醫師提醒，及早就醫確診、積極治療是救命關鍵，若有「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」四大症狀，應儘速尋求醫療。

據衛生福利部最新癌症登記報告，台灣每年新增約850位急性骨髓性白血病患者。過去二、三十年來因為治療成果不理想，許多人把急性骨髓性白血病當成「絕症」，此病也常被放入連續劇與電影的劇情中。不過這樣的刻板印象將可望被打破。

中華民國血液病學會秘書長侯信安醫師指出，這些患者因骨髓內未成熟的芽細胞大量增生，遍布在血液及骨髓中，同時取代正常血球。其中紅血球若不夠，會導致臉色蒼白、氣喘如牛。正常白血球若不足，易感染發燒。異常血球若大量增生在骨髓，則會造成骨髓膨脹、關節疼痛。

若血小板不足，凝血功能變差，有的患者可能有異常流鼻血、牙齦出血、拔牙後血流不止，或是不明原因多處瘀青。女性患者則會出現經血量突然大增，或是經期拉長。

侯信安說，因為起初症狀不具特異性，容易被患者忽略。臨床觀察，有患者長時間發燒、疲倦，以為感冒遲遲未癒。也有患者牙齦持續出血，以為罹患牙周病，找牙醫檢查，牙口卻很健康。也有病人血尿以為是結石。上述病人可透過血液檢查發現血球異常，進一步可進行骨髓檢查而確診。

中華民國血液病學會理事長周文堅醫師提醒，急性骨髓性白血病是成人最常見的急性血癌，且症狀不具特異性，卻常惡化快速，若延遲治療恐有生命危險。及早就醫確診、積極治療是救命關鍵！若是延遲就醫，恐引起嚴重感染或大量出血等併發症。少數患者可能因此一送醫就住進重症加護病房。

提醒民眾若有「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」四大症狀，應儘速尋求醫療，雖然大部分的情況是良性疾病，但是血液癌症也是鑑別診斷之一。一旦確診，應把握治療黃金期積極治療，以降低疾病對身體的衝擊。

為提供患者與照護者系統性衛教及就診資源，中華民國血液病學會成立「急性骨髓性白血病衛教網站」，提供症狀、治療、日常照護全方位資訊，網站還有就醫地圖，統整全台專門照顧此症的醫師名單，讓民眾可一鍵掛號、快速獲得醫療協助。

另外，學會也於今年攜手財團法人癌症希望基金會、跨界藝術家「眼球先生」，結合國際間代表血癌的橘色絲帶，與繡球花語的「希望」，為急性骨髓性白血病量身打造手持繡球花的希望絲帶公仔，鼓勵病友積極治療，「癒」見希望。學會更跨界與遠傳friDay影音合作影劇疾病衛教，吸引大眾藉由欣賞影劇，進一步認識急性骨髓性白血病。詳情請上癌症希望基金會粉絲團參加活動。