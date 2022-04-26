創立48年桂冠出版社後繼無人 股東會決議解散

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）創立長達48年的桂冠出版社指出，長期致力於文化事業，引進國外哲學、心理、社會、教育等書籍，受到疫情長期影響，加上讀書風氣不再，還有創辦人賴阿勝先生於2019年的登山意外過世，二年來一直找不到接續者，經股東會會決議解散，並感謝讀者多年來的支持。

桂冠出版社的臉書訊息寫道，感謝各位讀者多年的支持，桂冠在數十年前就已電子化，唯即使電子化，閱讀率亦低，兩年前賴阿勝社長過世時，便已透過媒體表示想找有心的接續者，但兩年下來並無任何進展，在痛心之餘，作出此決定停損。目前已解散並進入清算程序，清算後法人將消滅，不會再有機會陪伴各位讀者，謝謝各位讀者48年以來的支持。

桂冠出版社表示，創辦人賴阿勝先生的階段性任務 — 將西方思想與文化引進台灣，開啟臺灣知識的新篇章 — 已經圓滿完成並落幕，「知識的燈塔，文化的桂冠」將隨著賴阿勝先生的腳步羽化，回到賴社長的身邊。

中央社報導，桂冠圖書於1974年5月創辦，賴阿勝一生致力出版文化事務，大量譯介國外文史哲經典叢書，全盛時期還曾在台大校園對面成立圖書門市。2007年因出版式微，將出版社遷至苗栗三灣持續經營，卻在2019年11月在苗栗三灣步道健行疑失足墜崖身亡。