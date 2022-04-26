帥翻！Nike首個掛名NFT　解鎖RTFKT Studios神秘MNLTH　加藥水客製千萬種虛擬球鞋

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)Nike和虛擬時尚品牌RTFKT Studios首次合作推出數位球鞋NFT，玩家成功解鎖MONOLITH (MNLTH)空投箱，一起搶先一睹超帥鞋款。

知名潮流虛擬品牌RTFKT Studios去(2021)年底被Nike收購後聲名大噪，RTFKT有數位版 Supreme的好評，由 Benoit Pagotto、Chris Le及 Steven Vasilev創立於2020年，前年以特斯拉 Cyber Truck 外型為靈感，推出的簡約金屬風「虛擬球鞋」Cyber Sneaker，並被特斯拉CEO馬斯克「穿著」出席Met Gala慈善晚宴之後爆紅，雖然馬斯克在現實生活中並沒有真正穿上該鞋款，但卻以15,000美元（約台幣45萬元）的價格售出。

Hypebeast報導，Nike和RTFKT Studios合作推出首個項目《CloneX》，今年2月對其NFT 擁有者空投2項目，一為可展示NFT收藏的虛擬空間PodX，而另一個則是引起熱烈討論的神秘箱子 MNLTH，其包含3個內容物-RTFKT x Nike Dunk Genesis CRYPTOKICKS 虛擬鞋款 NFT、隨機的 SKIN VIAL: EVO X 藥水，及第二代 RTFKT X NIKE箱子MNLTH。

第一代的MNLTH箱子外觀出現Nike標誌格外引人注意，可以說是 Nike 首個掛名的 NFT 項目，當時地板價約6ETH（$1.8 萬美元），而打開神秘箱子的方式是完成官方指定的系列挑戰，共四項任務，每一項包含三大挑戰。

Nike Dunk Genesis CRYPTOKICKS 虛擬鞋款可搭配不同的 EVO X 藥水改變成不同外觀，除了品牌經典鞋款，日本知名當代藝術家村上隆也參與設計，可於OpenSea購入，未來在 RTFKT 創作社群的發展下，預計將有上千萬種外觀特性供持有者選擇客製，CRYPTOKICKS的NFT持有者未來也可擁有實體鞋款，令人十分興奮。