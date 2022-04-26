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南台灣綠竹筍產季到了　臺南區農業改良場教選購三要訣　

臺南區農業改良場：今年氣候溫暖雨水充足，有利於綠竹園母竹生長，充分供給養分給新生竹筍，南部產區正進入盛產期搶先全臺新鮮上市

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/26 11:12
綠竹筍。（照片由臺南區農業改良場提供）

綠竹筍。（照片由臺南區農業改良場提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）全臺綠竹筍種植面積約7000公頃，隨著氣溫回暖雨水初降，有利於綠竹園母竹生長，充分供給養分給新生竹筍，南部產區自4月份起即將迎來盛產期，臺南區農業改良場呼籲，消費者可搶先品嚐今年度當季的新鮮綠竹筍。

臺南場提醒消費者，選購綠竹筍時應把握下列要點，首先建議選購筍殼光滑外表金黃色，筍身略呈牛角狀，筍尖不綠者品質較佳。其次是切面潔白無褐化與纖維化，口感較細緻。最後以指甲輕輕按壓綠竹筍基部，藉以判斷肉質柔嫩或粗硬。

農委會表示，全臺綠竹筍種植面積約7000公頃，其中7成集中於新竹以北的北台灣，另有1.5成集中於臺南市關廟區、新化區、龍崎區及白河區綠竹筍產區，綠竹筍產期橫跨3-10月，但南北產區產季大不相同，產期亦含括整個夏季，兩者各有2個生產高峰，南部為4月下旬至5月下旬及7月中旬，北部則是6月中旬至7月中旬與8月下旬。

綠竹筍屬於高纖低熱量的食材，每100公克包含1.7公克的膳食纖維，熱量僅有22大卡，與相同份量的高麗菜相比，膳食纖維多出50%，熱量卻只有4分之1，綠竹筍亦包含多種礦物質及維生素，以年輕女性每日攝取量為基準，每100克綠竹筍所含主要營養成分占每日攝取量比例為礦物質鋅、鐵及磷含量為7.5%、5.3%及5.3%；維生素B1、B2、B6及維生素C分別為7.8%、6.0%、5.3%及5.0%。
綠竹筍

更新時間 : 2022-04-26 11:25 GMT+08:00

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