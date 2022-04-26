染疫嫩嬰有藥醫了！美國FDA批准　出生28天以上新冠患者可服用瑞德西韋

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）25日首次正式批准，由吉立亞醫藥公司（Gilead）生產的COVID－19（2019冠狀病毒疾病）治療藥物瑞德西韋（Remdesivir）可用於出生28天以上、體重7磅（約3公斤以上）的嬰幼兒。

根據美國FDA聲明稿指出，這是第一款獲得FDA批准，可用於12歲以下兒童的新冠肺炎治療藥物。在此之前，該款藥物僅被批准用於治療 COVID-19 的某些成人和兒童患者（12 歲及以上，體重至少 40 公斤，約 88 磅）的患者。

FDA表示，這項批准是針對已經住院，或是尚未住院，但很可能從輕症或中度症狀惡化為重症的病童，包括住院或死亡。FDA表示，由於5歲以下幼童至今仍無法接種疫苗，且有越來越多幼童染疫，甚至引發重症，因此仍需要為這些族群提供一款安全、有效的治療選擇。

此外，在FDA批准前，該款藥物已先進行過臨床研究，曾針對53名出生至少28天、體重至少3公斤的輕、忠和重症的嬰幼兒進行試驗，這些患者接受10天的藥物治療，其中有2/3獲得與成人消似的投藥效果。

使用該藥物可能出現副作用包含肝酶升高、過敏反應、血壓和心率變化、血氧下降、發燒、呼吸急促、喘息、腫脹（例如嘴唇、眼睛周圍、皮下）、皮疹、噁心、出汗或顫抖。