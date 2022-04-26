台灣最新民意調查顯示 : 不贊成「與病毒共存」者多於贊成者•差距1.3%

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 財團法人台灣民意基金會今天（4/26）發表四月民調報告，主題是「疫情危機、俄烏戰爭與台灣認同」，這是基金會成立以來，第六十八次每月例行重大議題民調。因Omicron 疫情大爆發，停止四月例行記者會，改成一早在基金會專屬LINE 新聞群組和官網發佈。

主要研究發現如下：

一、關於台灣人是否擔心Omicron 病毒來襲？最新民意顯示，在二十歲以上台灣人當中，有至少七成二擔心家人感染Omicron 病毒，二成六成不擔心。

二、關於台灣人是否擔心個人工作與收入受這波疫情爆發的衝擊，最新民意顯示，二十歲以上台灣人當中，超過六成擔心個人工作與所得受這波疫情的影響，不擔心的有三成七。

三、關於「與病毒共存」的問題，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成五贊成台灣現在就採取「與病毒共存」的政策，四成六不贊成。

調查顯示，以性別來說，男性比女性更能接受現在就採取「與病毒共存」政策。年齡與贊成或反對立場並無特別關聯性。

從6都16縣市的角度來看，則出現以下有趣現象:

➤台北市、台南市、高雄市, 都有過半數民眾贊成現在就採取「與病毒共存」政策。

➤新北市、桃園市、台中市, 則有過半數反對。

➤其他16縣市合起來, 四成三贊成, 四成六反對。

四、關於台灣人這次對陳時中領軍的疫情指揮中心打幾分，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，對衛福部長陳時中領軍的「中央流行疫情指揮中心」整體表現，五成九給61 分以上成績，一成九打剛好60 分，一成八打不及格。

五、關於台灣人是否欣賞烏克蘭總統澤倫斯基，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成九基本上欣賞澤倫斯基的表現，二成一不欣賞，還有兩成的人表示沒意見、不知道。

六、關於台灣人是否欣賞俄羅斯總統普丁，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，有高達八成七不欣賞俄羅斯總統普丁，只有4.4%欣賞。

七、關於台灣人是否欣賞中國國家主席習近平，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，有高達七成五不欣賞中國國家主席習近平的表現，欣賞他的人不到一成。

八、關於中共（中國）武力犯台的問題，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成九認為中共有可能隨時會出兵攻打台灣，尤其當俄烏戰爭爆發之後，五成一認為不可能。

九、關於如果中共武力犯台，美國會不會派兵協防台灣的問題，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成六基本上相信美國會派兵協防台灣，但有高達五成四不相信；不相信者比相信者多約18 個百分點。

十、關於台灣人的民族認同，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，有八成自認為自己是台灣人，5.3%自認為自己是中國人，一成有「既是台灣人也是中國人」的雙重認同。

十一、 關於台灣人的統獨傾向，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，「台灣獨立」是五成三台灣人對未來的期待和選擇，一成一期盼未來「兩岸統一」，兩成二期盼未來仍「維持現狀」。

十二、 關於蔡英文總統聲望，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，三成六不贊同，贊同者比不贊同者多14 個百分點。

十三、 關於蘇貞昌內閣施政表現的民意反應，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成八基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，四成一不滿意。滿意比不滿意多6.6個百分點。

十四、 關於台灣人的政黨支持傾向，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成支持民進黨，一成五支持國民黨，不到一成支持民眾黨，時代力量與台灣基進支持者都沒超過百分之三，三成九中性選民。

本次調查訪問期間是2022 年4 月17-19 三天；以全國為範圍的20 歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1071 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。