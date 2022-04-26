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馬斯克成功收購推特　成科技業史上規模最大收購案之一

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/26 10:36
馬斯克(圖/路透社)

馬斯克(圖/路透社)

(台灣英文新聞/科技組 綜合報導)馬斯克(Elon Musk) 25日以1.29兆台幣(440億美元)成功收購具影響力的社群媒體推特(Twitter)，世界首富的下一步引起國際關注。

綜合外電報導，現年50歲的馬斯克是電動車大廠Tesla跟航太企業SpaceX創辦人及執行長，身價約2600億美元，今年1月起馬斯克開始買進推特股票，到4月累積逾9%股權，成為推特最大單一股東後出價收購，推特董事會決議反制馬斯克拉高其增持股權的成本，他隨後向推特詳述融資計畫細節終於改變對方態度，並於21日宣布465億美元融資到位打開大門。

推特並非全球規模最大的社群媒體，用戶約2.17億，馬斯克常在推特上分享加密貨幣及太空旅行等個人觀點，具有相當大的影響力；推特近年因部分用戶散播假訊息多次捲入爭議，最知名的案例為美國前總統川普(Donald Trump)發布激進言論，煽動國會山莊暴動後遭到停權，推特屢次被迫制定應變政策，加上近年來難以吸引新用戶或提升用戶黏著度導致未能獲利前景堪憂。

華爾街日報報導，馬斯克買下推特如順利過關，將是科技業史上規模最大收購案之一，未來多年可能對世界產生深遠影響，包括改變全球數十億人使用社群媒體的方式。

馬斯克的下一步格外引人注意，紐約時報報導，這宗重量級協議立即帶來馬斯克會怎麼改造推特、他的行為將如何影響全球網路言論的問題。交易確定後馬斯克在推特發表聲明表示，自由言論是民主的基石，推特就是一座數位言論廣場，對人類前途攸關重大的事情可在這裡討論。他想要提升產品並加入新功能讓推特變更好，像是公開演算法增加信任度，他期待和該公司及社群用戶一起釋放推特潛力。

路透社報導，人權團體對相當重視言論自由的馬斯克是否會助長社群媒體散布仇恨言論表示憂心，人權觀察組織 (Human Rights Watch)數位權力研究者黛博拉．布朗(Deborah Brown)說，無論是誰擁有推特，該公司都要有人權責任尊重全球依賴該平台的用戶權利。對其政策、功能和演算法的改變，無論大小，都可能產生不成比例的、有時甚至是毀滅性的影響。

紐約證券交易所在格林威治時間18時50分（台灣26日2時50分）前後一度暫停推特股票交易，當收購談妥的消息傳出後，推特股價上揚約6%，收在51.7美元。

CNN報導，據交易內容，Twitter 股東將獲得每股 54.2 美元現金。
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