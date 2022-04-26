（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）基隆市有4名確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新生兒留在婦產科診所觀察，昨(25日)晚間在衛生局協調下，分別轉送台北榮總與台北馬偕醫院的新生兒專責病床接受照護。

基隆市共有6名新生兒染疫，2名已在日前轉送林口長庚醫院安置，另4名留在婦產科診所照護，其中2名24日和25日上午因血氧濃度下降轉送醫院，檢測後血氧濃度恢復正常，送回婦產科診所觀察。

基隆市政府發布新聞稿表示，在衛生局積極介入協助下，市府出動2輛救護車、4名人員穿著全套裝備，25日晚間8時許，分別將2名確診新生兒送往台北榮總，另2名確診新生兒送至台北馬偕醫院的新生兒專責病床接受照護。

衛生局表示，新生兒專責醫院、病床、中心並非普遍設立，位在北部桃園林口長庚醫學中心，雖設新生兒專責照護病床，但主要收治嚴重病患。目前4名確診新生兒健康狀況均無虞，但為了讓寶寶們獲得更好的照顧，也讓家長更安心，衛生局積極協調轉送醫院，除醫護人員外，新生兒的父母也一同前往醫院，相信新生兒會得到很好的照護。

中央社25日報導，包含3名快篩陽性新生兒在內有6名新生兒確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），另有新生兒室1名工作人員和1名確診新生兒的父親染疫，目前包含指標個案（快篩陽性工作人員）在內共有9人染疫，沒有新增個案。

基隆市政府衛生局長吳澤誠25日下午在線上記者會指出，這間婦產科診所一名工作人員22日快篩陽性，通知診所後前往基隆醫院PCR核酸檢測，報告還沒出爐前，診所對18名新生兒快篩，其中有3名陽性，衛生局22日深夜介入處理直到23日凌晨，共PCR核酸檢測77人，診所也在23日關閉門診。

台灣基隆6名新生兒染疫 分送台北榮總、台北馬偕與林口長庚