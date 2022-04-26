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網傳全國森林育樂場域暫停開放！林務局澄清：去年三級警戒舊訊息

林務局：2021年7月13日後，所有森林育樂場域即已陸續開放至今，目前亦無暫停開放的規劃，歡迎民眾造訪。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/26 09:42
圖片由林務局提供 / Taiwan News 後製

圖片由林務局提供 / Taiwan News 後製

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺灣各地疫情持續升溫，卻打消不了民眾於五一連假出遊的興致，近日有網友到處轉發農委會林務局去年(2021)三級疫情警戒發布的「預防跨區移動！全國各森林育樂場暫停開放至6/14」的訊息，該局今(26)日以新聞稿澄清並強調，此事非事實，籲請民眾勿再相信或轉發。

林務局指出，近日網路引用之資料，是2021年因應新冠肺炎疫情，配合指揮中心宣布，依照第三級疫情警戒區域指引，暫停開放森林育樂場域的舊訊息，但在2021年7月13日後，所有森林育樂場域即已陸續開放至今，目前亦無暫停開放的規劃，歡迎民眾造訪。

林務局表示，各育樂場域開放情形，遊客於出發前可至台灣山林悠遊網查詢。

林務局森林育樂場域有：

一、國家森林遊樂區：太平山、內洞、滿月圓、東眼山、觀霧、拉拉山、八仙山、大雪山、合歡山、武陵、奧萬大、阿里山、藤枝、雙流、墾丁、知本、富源、池南森林遊樂區。

二、軌道設施：烏來台車、太平山蹦蹦車與阿里山林業鐵路。

三、林業文化園區：羅東、東勢、林田林業文化園區，檜意森活村、阿里山林業村。

四、平地森林園區：鰲鼓濕地森林園區、林後四林、大農大富平地森林園區。

五、自然教育中心：羅東、東眼山、八仙山、奧萬大、觸口、雙流、知本與池南自然教育中心。

六、生態教育館：火炎山、二水、阿里山、大武山生態教育館。

七、登山山屋：九九山莊、天池山莊、檜谷山屋、向陽山屋、嘉明湖山屋等。

八、林務局轄屬全台138條自然步道

網傳全國森林育樂場域暫停開放！林務局澄清：去年三級警戒舊訊息

圖片由林務局提供

網傳全國森林育樂場域暫停開放！林務局澄清：去年三級警戒舊訊息

圖片由林務局提供
林務局
森林育樂場域
假訊息

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