〈時評〉台灣已是不是台灣的台灣

台灣做為民主自由國家的全球重要性，正隨著俄烏戰爭而步步提升。美國、日本、歐盟國家都正在思考如何加強與台灣的同盟關係，而學美國以「台灣關係法」做為中程目標勢必成為一個全球可行的方案。

台灣民間NGO應該就此契機進行全球民主國家的國會遊説。官方更應該提供平台進行有意義的討論。

《經濟學人》最近又刊登文章「如何嚇阻中國攻打台灣」（How to deter China from attacking Taiwan），認為台灣可從烏克蘭對俄羅斯侵略的抵抗學到兩項功課，阻撓中國進犯台灣，包括「寬達180公里的台灣海峽、以及美國的軍事力量」。不過，《經濟學人》判斷，「中國正加快試圖克服這兩項障礙，部分美軍將領認為中國在2030年前即可能（在軍事發展上）有能力攻台」。

《經濟學人》強調，台灣、美國及其盟友必須從俄羅斯的侵略行為汲取教訓，其中最重要的就是「威脅是真實存在的」：與其在戰爭打起來後才臨時想辦法，不如現在就及早準備，「台灣準備得越好，中國冒險進犯的機率就越低。」《經濟學人》去年曾用封面警示「台灣是地球最危險的地方」，他們原本預測，戰爭最可能在台灣海峽開打，結果錯了，戰爭在烏克蘭開打。

不過，《經濟學人》建議，美國要鼓勵台灣軍事改革，方法包括「提升雙邊政治與軍事接觸層級、增加軍售、舉行聯合演訓等。台灣缺乏與友軍聯合行動的經驗，美國宜聯合日本等盟友制定詳細計畫並演練，如何應對台灣遭海上封鎖或被直接入侵等危機」，由於相關作為「勢必激怒中國」，《經濟學人》主張美國總統拜登宜謹慎維持「戰略模糊」。這種矛盾説法，其實與美國現行主流思想走在不同軌道。

今年三月美國前國務卿龐培歐訪台，主張對台「戰略清晰」，並且指出美國應與台灣建立正式外交關係。目的在告訴中共，武力犯台一定會招致美國軍事行動及經濟金融制裁。而美國國家安全顧問也表達美國將「全力制止中共武力犯台成為事實」。連聯準會的葉倫都罕見的以金融制裁警告中共。所以「戰略模糊」已經不復存在，現在的問題是「戰略清晰」要清晰到什麼程度，國際仍然有不同的見解。台灣則保持低調持續觀察。

其中最本質的問題是，中共為什麼要武力犯台？多數的國際媒體及專家都忽略了一個重要的原因，中共企圖用武力犯台來佔領全球最重要海空運輸航線（佔全球高科技GDP過半）的台灣海峽，並進一步將台灣島嶼改造成軍事基地威脅全球。中共長久以來對台灣的戰略就是「留島不留人」，中共一旦有機會拿下台灣，就是稱霸世界的開始（在台灣島上佈置核武器瞄準周邊國家及海域）。日本前首相安倍晉三是最警覺的先知者，他説「台灣有事就是日本有事」就是這個意思，他甚至已經提出美國應該考慮在日本設置核子武器，以「核共有」來保護這個區域，核心是台灣。

同樣的問題：俄羅斯為什麼要打烏克蘭？普丁所講的理由都是廢話，沒有一句是真的。真正目的是，拿下烏克蘭，將整個國家整編成軍事任務基地，並將核子武器佈置在邊界，威脅歐洲全境。事實上，普丁已經在白俄羅斯這麼幹了，只是白俄羅斯的戰略地緣與烏克蘭不能比。

美歐之間對這個威脅很有警覺，烏克蘭總統澤倫斯基「寸土不讓」的根本原因在此。因為普丁對烏克蘭的戰略也是「留土不留人」，到時整個歐洲風雲變色，廣遭普丁奴役，全部落入「新蘇聯」之手，現在俄羅斯不是已經準備好要換國旗了嗎？星星、鐮刀、鐵槌、滿地紅，恐怖吧！也就是失去烏克蘭就將失去歐洲。美國不會坐視，因此國務卿布林肯與國防部長奧斯汀一起訪問基輔，並軍援烏克蘭。

烏克蘭戰役對台灣的重要性在此。一旦普丁佔領烏克蘭，歐洲陷入危機，美國軍援北約將是無底洞，沒有能力來保護台海，甚至東海、南海，這才是中共武力犯台的時機。不但犯台也打日本（尖閣諸島）、菲律賓甚至東南亞諸國（南海中共島嶼軍事化）及威脅澳洲、紐西蘭（在索羅門群島佈建中共軍事基地）。未來，看到布林肯與奧斯汀出現在這個區域甚至台灣，也不必訝異。

《經濟學人》論烏克蘭戰爭卻只單獨分析台灣，不去看「大局觀」的骨牌效應危局，是很奇怪的事。因為這才是美國對台灣及周邊地區的安全總體戰略，台灣是不可能單獨看待的。

第三次世界大戰其實已經在歐洲開打了，結果與「普特勒」的想定相反。烏克蘭大部分守住了，下一步是烏東邊界光復，甚至克里米亞收回主權，與「普特勒」何去何從？

至於中共的「習特勒」經過烏克蘭「照妖鏡」照射已經原形畢露。上海的「防疫法西斯」顯示的是「習特勒」亂了方寸，圍城目的不是防病毒（omicron 很弱根本不必防），是在他押錯寶挺普丁之後，惱怒對「反習基地」上海進行圍堵，以防20大出問題。結果愈搞愈糟，看來20大似乎非出問題不可了？因為「普特勒」與他褲頭打了死結，當「普特勒」最後跌落懸崖，「習特勒」將要怎麼自救？

一年前甚至今(2022)年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭境內之前，世局並沒有這麼樣的變局。普丁會派「必敗大軍」去戰場送死，把自己搞到進退維谷，習近平還與他同框，洋洋得意，結果灰頭土臉。國際媒體沒有預期到會有此格局，結果發生了，就如同當年柏林圍牆倒塌，這些國際媒體也完全沒有料中。不論是什麼原因所致，都告訴大家他們的論點「參考就好」，不必盡信，台灣媒體還有人當「聖經」選讀宣科，卻不知如何評論，搞得有點不知所云，沒頭沒腦。

要世界正確看待台灣，台灣也要提出正確角度看待世界，行動全球化也要思想在地化（不只是思想全球化、行動在地化），現在台灣要整合足夠人才，以台灣觀點論述正在發生的全球史觀，台灣才不會成為大國博奕的棋子，台灣應該努力成為「下棋者」。這才是5G+、加上AI時代、元宇宙混搭NFT、web3的台灣未來區塊鏈核心戰略。

前總統李登輝以基督教精神表達「我是不是我的我」來詮釋信仰者實踐理念的日日新又日新，同理，在這個數位快速發展時代，台灣已是不是台灣的台灣。只是大多數台灣人沒有警醒。