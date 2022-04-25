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居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用

原先10日居隔方案者，若已居隔逾3天，自4/27日起解除居家隔離。

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/25 20:06
中央流行疫情指揮中心今（25）日公布新版居家隔離3+4方案。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布新版居家隔離3+4方案。（圖／指揮中心提供）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）日宣布，新版居家隔離3+4方案26日起實施，4天自主防疫可外出工作及採買生活必需品，外出需全程佩戴口罩，但以「不到校上課」為原則，禁止餐廳內用以及前往人潮眾多場所。陳時中還表示，未來將視目前3+4方案成果，以鬆綁為方向調整。

今日本土新增個案再度破五千例，指揮中心今日舉行縣市長會議及專家會議後，於今日晚間6點公布減縮本土個案接觸者匡列為3天居家隔離+4天自主防疫。

陳時中說明，即日起全國各地實施「重點疫調」，確診者足跡原則不再公布，明天起實施縮短居家隔離天數改為3+4天，至於目前已經居家隔離超過3天者，27日開始解除隔離。至於居家檢疫仍維持10+7天。

根據新版3+4方案，前3天居家隔離期間須待在家中，以1人1室為原則，不得外出；完成接觸者匡列後安排快篩或PCR採檢；有症狀及期滿當日快篩；3天居隔期滿快篩陰性後，進行4天自主防疫。

4天自主防疫期間，每天進行快篩，快篩結果無需回傳，但若陽性必須回報。陳時中表示，快篩陰性者可外出工作及採買生活必需品，也可以搭乘大眾交通工具，外出全程需佩戴口罩；需注意的是禁止於餐廳內用、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所與不特定對象接觸。

陳時中也特別說明，專家認為自主防疫期間確診個案接觸者到學校造成染疫風險相對高，所以建議以不到校上課為原則。

陳時中強調，民眾應配合居家隔離相關規定及注意事項，違反相關規定者，可依法最高可裁處新台幣100萬元罰鍰。

陳時中表示，有些縣市希望可以將強制隔離取消，國外研究顯示，潛伏期約為2.9日，因此３天居隔比較能排除傳播可能。未來也將視3+4天實施成果，未來以寬鬆方向調整。
居家隔離
3+4
自主隔離
禁止餐廳內用
重點疫調

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更新時間 : 2022-04-25 20:12 GMT+08:00

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