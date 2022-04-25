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4/25台灣新增本土5,108例 境外113例

By 台灣英文新聞－編輯
2022/04/25 18:13
台北街頭（圖／美聯社）

台北街頭（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增5,221例COVID-19確定病例，分別為5,108例本土個案及113例境外移入，確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之5,108例本土病例，為2,488例男性、2,588例女性、32例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年3月28日至4月24日，其中包含2,982例為無症狀感染。

個案分佈為新北市(1,861例)，臺北市(1,050例)，桃園市(696例)，基隆市(339例)，宜蘭縣(317例)，臺中市(201例)，花蓮縣(148例)，高雄市(126例)，新竹縣(65例)，臺南市(63例)，彰化縣(53例)，新竹市(43例)，屏東縣(33例)，苗栗縣(29例)，臺東縣(25例)，南投縣(18例)，雲林縣(17例)，嘉義縣(11例)，嘉義市(9例)，連江縣(2例)，金門縣及澎湖縣(各1例)。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為70例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國、越南及德國(各1例)移入，另110例調查中。入境日介於今年4月17日至4月24日。

指揮中心統計，截至目前國內累計61,686例確診，分別為10,462例境外移入，51,170本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計856例COVID-19死亡病例，其中842例本土。

更新時間 : 2022-04-25 18:42 GMT+08:00

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