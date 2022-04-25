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台北需要你！北市急徵防疫行政人員 月薪達36,800元

By 台灣英文新聞－編輯
2022/04/25 17:42
台北街景（圖／美聯社）

台北街景（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，日前發出退休醫護與房務人員召集令的台北市，今（25）日再度徵求行政人員，時薪230元，至少需募集277人。

根據勞動局，為了服務居家隔離的染疫者、接觸者，北市日前成立各區關懷中心，但隨著人數激增，行政人力已捉襟見肘。現關懷中心需要144人，衛生局與健康中心需133人，加入防疫行列。

關懷中心的工作內容為協助居隔、居照民眾每日主動關懷、生活物資需求（採買及宅配、關懷包、垃圾清運、心理需求、寵物照顧需求、學生關懷等）、案件登錄及派案作業、關懷中心接線作業。

關懷中心時薪230元，每週工時40小時，換算成月薪約36,800元上下。工作期間預計5月1日起至12月31日，或北市結束各區關懷中心任務後7日內。應徵者須配合週末休一天、週二至週五休一天。

衛生局疾管科及各健康中心的時薪比照辦理。工作內容為快篩試劑需求整理、匡列通知、接種資料建置開立等事項之協助。由於疫情在各行政區隨著時間會有變化，所以跨行政區支援在所難免。

應徵人員必須熟悉電腦操作、精通國臺語。詳細資訊可至臺北市就業服務處【台北就業大補帖】加入會員，至「職人之路＞招募活動」查看各區關懷中心暨健康服務中心臨時人員招募資訊。相關問題可電洽就服處服務專線02-23085231，或親洽各區就業服務站。
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