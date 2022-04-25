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田中央的希望市集 農村社區市集現採新鮮又健康

By 台灣英文新聞
2022/04/25 17:39
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

三芝區是新北市著名旅遊景點，除了淺水灣衝浪戲水、陽明山登山踏青外，更有水梯田、農再社區等農業休閒景觀，在三芝遊客中心(名人文物館)附近就有一個販售新鮮、健康的好所在，只要從三芝遊客中心旁小路進入並步行5分鐘即可抵達「新北希望市集」，販售由共榮社區居民所產的健康蔬果以及自製農產加工品，來此地遊玩的朋友們不妨順路到此一看，保證能買到新鮮、買到健康的農特產品。

目前共榮社區「希望市集」營業時間為每週六、日的上午8點至下午5點，社區近年推廣梯田復育與友善耕作，從社區入口進入便可見到綠意盎然的田區，沿著田間小路即可抵達市集據點，市集展售農產品皆為社區農友親自種植與加工，包含新鮮蛋品、當季蔬菜等農產品，也有農村手作的醃製品及饅頭等加工產品，前來民眾可以在市集涼亭休息一會，並搭配現泡咖啡或是養身茶飲，享受田園風光麗景。此外，市集鄰近景點還有三芝虹橋、百年古道水圳及前總統李登輝先生故居「源興居」，歡迎民眾來三芝享受一場農村之旅。

社區營造重要推手林義峰老師表示，辦理市集展售不僅協助農友銷售並推廣在地優質農產品外，對於社區凝聚更是功不可沒，社區居民平時會在此交流種植方法與談心，也會討論如何創造友善、健康市集，週末假日不妨來三芝走走，參觀知名景點的同時，也能順便拜訪我們共榮社區這個大家庭，感受農村熱情，也帶些現摘、新鮮的農產回家享用！

新北市農業局長李玟表示，農業局與在地農會合作輔導農村社區再生，積極協助社區農友投入有機、友善契作，創造消費者、農友及環境三者健康，同時建立生產者與消費者相互信任的銷售通路，辦理「新北希望市集」計畫，打造屬於農友的農產健康品牌，並鼓勵消費者多選購在地農產，減少食物里程並促進綠色消費，創造大眾健康！

田中央的希望市集 農村社區市集現採新鮮又健康

照片來源：新北市政府農業局提供

田中央的希望市集 農村社區市集現採新鮮又健康

照片來源：新北市政府農業局提供

更新時間 : 2022-04-25 18:42 GMT+08:00

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