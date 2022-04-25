田中央的希望市集 農村社區市集現採新鮮又健康

三芝區是新北市著名旅遊景點，除了淺水灣衝浪戲水、 陽明山登山踏青外，更有水梯田、農再社區等農業休閒景觀， 在三芝遊客中心(名人文物館)附近就有一個販售新鮮、 健康的好所在，只要從三芝遊客中心旁小路進入並步行5分鐘即可抵 達「新北希望市集」， 販售由共榮社區居民所產的健康蔬果以及自製農產加工品， 來此地遊玩的朋友們不妨順路到此一看，保證能買到新鮮、 買到健康的農特產品。

目前共榮社區「希望市集」營業時間為每週六、日的上午8點至下午 5點，社區近年推廣梯田復育與友善耕作， 從社區入口進入便可見到綠意盎然的田區， 沿著田間小路即可抵達市集據點， 市集展售農產品皆為社區農友親自種植與加工，包含新鮮蛋品、 當季蔬菜等農產品，也有農村手作的醃製品及饅頭等加工產品， 前來民眾可以在市集涼亭休息一會，並搭配現泡咖啡或是養身茶飲， 享受田園風光麗景。此外，市集鄰近景點還有三芝虹橋、 百年古道水圳及前總統李登輝先生故居「源興居」， 歡迎民眾來三芝享受一場農村之旅。

社區營造重要推手林義峰老師表示， 辦理市集展售不僅協助農友銷售並推廣在地優質農產品外， 對於社區凝聚更是功不可沒， 社區居民平時會在此交流種植方法與談心，也會討論如何創造友善、 健康市集，週末假日不妨來三芝走走，參觀知名景點的同時， 也能順便拜訪我們共榮社區這個大家庭，感受農村熱情， 也帶些現摘、新鮮的農產回家享用！

新北市農業局長李玟表示，農業局與在地農會合作輔導農村社區再生 ，積極協助社區農友投入有機、友善契作，創造消費者、 農友及環境三者健康， 同時建立生產者與消費者相互信任的銷售通路，辦理「 新北希望市集」計畫，打造屬於農友的農產健康品牌， 並鼓勵消費者多選購在地農產，減少食物里程並促進綠色消費， 創造大眾健康！

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供