新北技職教育國際化 培養世界級專業人才

新北市技職教育整合雙語師資、教學方法、 教案課程三大法寶，邁向「技職校校雙語師資」目標。教育局今（2 5）日成立全國首創「技職雙語教師諮詢輔導團」， 張明文局長頒贈錦旗給創團召集人樟樹國際實中陳浩然校長， 號召各專業群科教師組成技職雙語輔導師資陣容。 同時發布首部技職雙語教案電子書， 現場由樟樹國際實中師生進行雙語實作服飾製作課程演示， 透過動手做學英文，培養世界級專業人才。

教育局表示，新北市2030年邁向雙語城市， 更超前部署在技職領域大力推動。 技職雙語教育成功的關鍵在於教師， 唯有培訓各專業群科老師具備教授雙語能力， 才能讓技職學生的專業及興趣遷移到學習雙語。

因此，新北市與臺灣師範大學合作開設技高雙語師資學分班， 將培育超過百名技職雙語師資， 更進一步成立首創技職雙語教師諮詢輔導團， 將技職雙語學分班教案成果匯集成全國首部技職雙語教案電子書， 後續相關線上教學資源將放置於樟樹國際實中的官方網站， 並開放提供全國教學現場技高教師運用。

目前技職雙語教師諮詢輔導團有1位召集校長，而其他6位團員為專 業群科教師，未來在運作上將透過輔諮團到各校教學觀摩， 並提供更多電子教案課程，協助各校推動雙語教育， 促進技職教育國際化。

創團團長樟樹國際實中陳浩然校長表示， 為增加技職學生國際學習力跟國際移動力，與培養技職雙語能力， 將透過雙語教師諮輔團員研發教案及分享，透過動手做的學習， 落實以英語為溝通媒介教學，比如使用工具、材料以及操作的步驟， 用雙語教學更能讓技職學生體會語言，是生活化的、是用來溝通的， 而不是考試工具。

身為諮輔團員的新北高工電機科林健仁老師也說， 自己參加過雙語學分班並取得加註雙語教學專長， 找到雙語教學上課模式與節奏，用專業英文結合課室英文， 期許自己未來更精進外語能力。 同樣身為團員的鶯歌工商輔導科曾方琪老師表示， 參加雙語教師諮輔團增進教學相關專業知識， 期許自己能活用師資班所學，融合不同校園文化持續推動， 讓雙語教育的教學與傳承能逐步落實。

樟樹國際實中流行服飾科一年級林研如同學表示， 學校雙語課程結合學科專業英文詞彙，不但能學習專業知識能力， 更藉由操作實作過程學習專業英文單字，在輕鬆愉快氛圍下學習， 除專業英文外，也與所學過一般英文單字結合，提升自身英語力。

教育局長張明文表示，新北巿技職雙語教育以動手做學英文為核心， 推動專業英文、職場英語、跨國連結等各項計畫， 讓技職生同時具備專業技能與專業英文，培育接軌國際的技職人才， 成為具有國際競爭力的世界人才。

照片來源：新北市教育局提供