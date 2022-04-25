新北技職教育國際化 培養世界級專業人才

新北市技職教育整合雙語師資、教學方法、教案課程三大法寶，邁向「技職校校雙語師資」目標。教育局今（25）日成立全國首創「技職雙語教師諮詢輔導團」，張明文局長頒贈錦旗給創團召集人樟樹國際實中陳浩然校長，號召各專業群科教師組成技職雙語輔導師資陣容。同時發布首部技職雙語教案電子書，現場由樟樹國際實中師生進行雙語實作服飾製作課程演示，透過動手做學英文，培養世界級專業人才。
教育局表示，新北市2030年邁向雙語城市，更超前部署在技職領域大力推動。技職雙語教育成功的關鍵在於教師，唯有培訓各專業群科老師具備教授雙語能力，才能讓技職學生的專業及興趣遷移到學習雙語。
因此，新北市與臺灣師範大學合作開設技高雙語師資學分班，將培育超過百名技職雙語師資，更進一步成立首創技職雙語教師諮詢輔導團，將技職雙語學分班教案成果匯集成全國首部技職雙語教案電子書，後續相關線上教學資源將放置於樟樹國際實中的官方網站，並開放提供全國教學現場技高教師運用。
目前技職雙語教師諮詢輔導團有1位召集校長，而其他6位團員為專業群科教師，未來在運作上將透過輔諮團到各校教學觀摩，並提供更多電子教案課程，協助各校推動雙語教育，促進技職教育國際化。
創團團長樟樹國際實中陳浩然校長表示，為增加技職學生國際學習力跟國際移動力，與培養技職雙語能力，將透過雙語教師諮輔團員研發教案及分享，透過動手做的學習，落實以英語為溝通媒介教學，比如使用工具、材料以及操作的步驟，用雙語教學更能讓技職學生體會語言，是生活化的、是用來溝通的，而不是考試工具。
身為諮輔團員的新北高工電機科林健仁老師也說，自己參加過雙語學分班並取得加註雙語教學專長，找到雙語教學上課模式與節奏，用專業英文結合課室英文，期許自己未來更精進外語能力。同樣身為團員的鶯歌工商輔導科曾方琪老師表示，參加雙語教師諮輔團增進教學相關專業知識，期許自己能活用師資班所學，融合不同校園文化持續推動，讓雙語教育的教學與傳承能逐步落實。
樟樹國際實中流行服飾科一年級林研如同學表示，學校雙語課程結合學科專業英文詞彙，不但能學習專業知識能力，更藉由操作實作過程學習專業英文單字，在輕鬆愉快氛圍下學習，除專業英文外，也與所學過一般英文單字結合，提升自身英語力。
教育局長張明文表示，新北巿技職雙語教育以動手做學英文為核心，推動專業英文、職場英語、跨國連結等各項計畫，讓技職生同時具備專業技能與專業英文，培育接軌國際的技職人才，成為具有國際競爭力的世界人才。
照片來源：新北市教育局提供