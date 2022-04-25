臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超230.56億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/4/18~2022/4/22）外資在集中市場總買進金額為3,471.95億元，總賣出金額為3,702.51億元，賣超為230.56億元，另統計自2022年年初至4月22日止，外資總買進金額為5兆7,444.25億元，總賣出金額為6兆3,758.80億元，累計賣超為6,314.55億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21兆5,657.90億元新台幣，占全體上市股票市值的40.87%，較4月15日的21兆6,048.36億元新台幣，減少390.46億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：華航：買進333,802千股，賣出183,371千股，買超150,431千股。

第二名：華新：買進197,663千股，賣出155,510千股，買超42,153千股。

第三名：群創：買進136,897千股，賣出96,760千股，買超40,137千股。

本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：新光金：買進239,328千股，賣出521,907千股，賣超282,579千股。

第二名：臺企銀：買進78,024千股，賣出136,854千股，賣超58,830千股。

第三名：元大金：買進38,655千股，賣出81,352千股，賣超42,697千股。