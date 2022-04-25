富邦金控攜手桃園市政府宣示許厝港植樹 維護國家級重要濕地生態

2021年發起「Run For Green奔向綠色」ESG倡議計劃，希望在5年內為台灣種下1 0萬棵樹。今(25)日富邦金控與桃園市政府舉行桃園許厝港植樹 合作宣示活動，由桃園市長鄭文燦、 富邦金控總經理韓蔚廷代表出席，將在國家級重要濕地─ 許厝港的沿海區域種下1.68萬棵樹， 未來並會透過富邦志工與在地居民參與， 透過海岸造林提升當地生物多樣性。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，桃園在去年第一時間響應Run For Green倡議，成為全台7個參與計畫的縣市之一， 與富邦金控透過企業影響力引領綠色轉型的目標一致， 雙方將共同打造淨零永續未來。 許厝港被國際鳥盟評定為重要野鳥棲地(IBA)、占地9百多公頃 ， 這次合作的植樹計畫並會與富邦長期贊助的國內四大馬拉松賽事結合 ，跑者累積跑滿40公里，就能認養一棵由富邦種下的樹， 讓踏出的每一步能減碳。至今，富邦已在全台種下6萬棵樹，並有近 2萬名跑者獲得領樹資格，其中近3,300名跑者認養植樹， 參與倡議行動。

許多企業都致力於植樹減碳， 但真正永續的植樹計畫需考慮環境與樹種差異， 富邦金控以生態復育為理念，未來會在許厝港沿海濕地種植馬鞍藤、 林投樹等多元小苗，搭配木麻黃與海檬果等當地固有樹種， 做到環境復育。許厝港植樹計畫並有兩大特色： 將規劃養護志工培訓課程，攜手在地居民維護苗木； 將委託中華民國溪流協會進行生態變化監測， 打造環境生態監測系統，透過海岸造林提升當地生物多樣性。

透過「Run For Green奔向綠色」ESG倡議，富邦金控朝2050淨零台灣目 標全力衝刺，發揮金融與非金融的企業影響力，推動綠色作為， 降低對環境的衝擊。在非金融面， 富邦是國內唯一贊助四大馬拉松的金融業者， 推動綠色賽事並結合跑者成績植樹；在金融面，富邦更做出多項20 25年承諾，包含綠色金融投融資達2.45兆元、 氣候相關保險商品與服務達70億元、綠債市場承銷參與率提升至3 4% ，帶動價值鏈永續轉型、針對電廠、煤礦、水泥、石化、鋼鐵等5項 高碳排敏感性產業，設定准入與撤資標準。

Run For Green不只是一個植樹計劃，更是富邦ESG永續願景工程的具 體實現，承諾為地球成就美好未來，以正向力量帶來社會價值。

富邦金控總經理韓蔚廷(左)與桃園市長鄭文燦(右)共同簽署植樹合作備忘錄，預計種下1.68萬棵樹。（照片由富邦金控提供）

富邦金控總經理韓蔚廷與桃園市長鄭文燦一同種下原生濱海植物-瓊崖牙海棠，宣示打造綠色生態。（照片由富邦金控提供）