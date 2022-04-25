化腐朽為神奇！資源再利用 新北市三重佛光會推動環保生活化

佛光山三重禪淨中心與三蘆各分會及新北市政府聯合舉辦的「 三重佛光環保特務行動日」，在高規格的防疫措施下， 24日下午於佛光山三重禪淨中心登場， 三重禪淨中心監寺如宗法師表示，「環保與心保」不是口號， 而是一種生活態度的落實。輔導知廣法師則說，由佛光會所發起的「 蔬食A計劃」，不僅推動素食、長養慈悲心，也能節能減碳， 共同保護地球。

新北市政府環境保護局分隊長史印芝到場宣導，她說， 地球生病的原因為溫室效應、全球暖化、酸雨破壞土壤， 以及塑化製品衍生的垃圾問題，能源耗竭、雨林消失等， 因此她強調生活中務必落實垃圾分類，節能減碳也是隨時可做， 如關掉沒在使用的電腦、電器用品，避免使用免洗餐具，自備水壺， 減少飲用瓶裝水等。

監寺如宗法師指出，星雲大師提倡環保，除了自然環境的保護， 內心的塵垢，也要自我覺醒，努力消除，轉化習氣毛病， 從心靈的環保出發，透過身心的淨化，才能真正做到徹底。

知廣法師以佛光會發起的「蔬食A計劃」為例，吃當季、吃當地， 減少碳足跡，素食不僅能做環保、愛地球， 而且尊重萬物自然平衡的生態，還能長養慈悲心，讓家庭、 社會更加和諧。

重一分會的林純美表示，台灣每年約丟棄45億支寶特瓶，10. 7億個紙杯。她教導大家運用保特瓶製作不同的花器， 避免淪為垃圾，也能美化環境， 她說減少垃圾比資源回收更刻不容緩。

童軍團在服務員的教導下，利用塑膠杯套、筆筒小章魚、 舊衣回收的隔熱墊及彩空瓶等五項作品，表現出「綠色時尚品牌」。 蘆二分會則利用海洋生物圖案的月曆紙，化為可使用的提袋。 青年團的環保特務行動則將舊牛仔褲改造成時尚托特包、旅行袋、 化妝包。

參賽的各組無不卯足全力，善用身邊資源，發揮巧思， 透過環保走秀，讓垃圾變黃金，化腐朽為神奇。 最後評選出13組優異奬，以及三好奬、菩提奬、佛光奬等獎項。