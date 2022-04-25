【圖解PCR、快篩時機】有疑似症狀、身邊人確診該怎麼辦？急著衝醫院恐暴露於群聚感染風險中

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台灣本土疫情升溫，身邊有越來越多朋友、同事確診，或者突然得知自己成了密切接觸者的接觸者，尤其在現今買不到快篩試劑的情況下，心急的民眾會想直衝醫院採檢。對此，台灣急診醫學會呼籲民眾先行檢視染病風險及症狀嚴重度，再決定如何篩檢或就醫，以免排擠急重症病人的救治，還讓自己暴露於群聚感染風險中。

台灣急診醫學會公布4大情況篩檢指引：

無接觸史且無症狀之民眾: 無須接受病毒篩檢。請勿至醫療院所或社區篩檢站要求篩檢，維持適當個人防護及衛生習慣即可。 無接觸史但有輕微症狀，或有接觸史但無症狀之民眾: 用家用快篩自我檢測。若陽性，依主管機關建議之交通方 式，至社區篩檢站採檢核酸PCR。 有接觸史或接受匡列隔離且有輕微症狀，或前述家用快篩陽性之民眾: 請依主管機關建議之交通方式，至社區篩檢站採檢核酸PCR。 出現新冠病毒中重症警示症狀（喘或呼吸困難、意識不清、持續胸痛等）之民眾 ，請立即至急診就醫。

急診醫學會除呼籲民眾維持正常防疫生活，就醫時遵守各醫院急診防疫規範，鼓勵民眾完整接種或追加接種新冠疫苗，亦建議中央政府暢通家用快篩試劑通路，結合社區醫療資源廣設社區PCR篩檢站等措施，維持檢疫資源與緊急醫療量能，漸進朝後疫情時期的正常生活邁進。

（圖取自台灣急診醫學會臉書）