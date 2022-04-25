美國國務卿、國防部長到訪基輔 再供7億軍援

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）俄烏戰爭開打兩月，美國首度派出國務卿布林肯和國防部長奧斯汀到訪基輔，期間宣布將再度提供烏國逾7億美元軍事援助，美國外交官也將於本週重返該國。

《法新社》報導，布林肯（Antony Blinken）和奧斯汀（Lloyd Austin）此行意在凸顯西方陣營對烏國的支持，兩人抵達波蘭後再乘坐火車前往烏克蘭首都基輔，與該國總統澤倫斯基（Volodomyr Zelenskiy）及官員們會面。基於安全考量，本次行程未有媒體隨行，並要求相關消息在訪團離開烏國前不得報導。

長達3小時的會面中，兩位美國高層承諾將提供7.13億美元（約新台幣211.22億元）的援助給基輔當局以及該地區其他國家，以因應對俄國進一步發動侵略的憂慮。

此外，美國外交人員於戰前以及期間逐步撤退出烏克蘭轉往波蘭駐點，如今也將於本週重返烏國。至於懸缺2年的美國駐烏克蘭大使一位，美國總統拜登（Joe Biden）將於明日正式提名現任美國駐斯洛伐克大使布林克（Bridget Brink）出任。

《路透社》報導指出，在美國高層出訪前，烏方擬定一份急需美國提供的武器清單，諸如反導彈系統、防空系統、坦克等。而美國與北約盟國也顯示出提供重型裝備與先進武器的意願。英國已承諾派千軍用車輛，並考慮向波蘭提供英國坦克，以此交換T-72主戰坦克供烏克蘭使用。