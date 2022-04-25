Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

臺灣漁業署和國內外鳥類保育社團合作　提升海鳥混獲忌避措施有效性

漁業署與社團法人中華民國野鳥學會及英國皇家鳥類保護協會於2020年針對「臺灣海鳥混獲忌避措施計畫」進行合作，針對適合我國籍作業漁船的避鳥繩設計及最佳實踐進行試驗。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/25 17:01
參與試驗之太平洋鮪延繩釣漁船觀察員海鳥目擊情形(照片由觀察員蔡緯儒攝/漁業署提供)

參與試驗之太平洋鮪延繩釣漁船觀察員海鳥目擊情形(照片由觀察員蔡緯儒攝/漁業署提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）農委會漁業署25日發布新聞稿表示，臺灣是全球重要鮪延繩釣漁業國之一，在高緯度海域作業時，會意外捕獲信天翁等海鳥的可能性，為降低海鳥生存威脅，已和國內外鳥類協會合作，期許將這幾年收集的資料分析後，有助改善及提升海鳥混獲忌避措施。

漁業署與社團法人中華民國野鳥學會及英國皇家鳥類保護協會(Royal Society for the Protection of Birds, RSPB)於2020年針對「臺灣海鳥混獲忌避措施計畫」進行合作，針對適合臺灣籍作業漁船的避鳥繩設計及最佳實踐進行試驗。

漁業署表示，參與這次研究計畫的2艘印度洋鮪延繩釣漁船及3艘太平洋鮪延繩釣漁船已陸續在2021年及2022年返臺，專家學者正針對5艘漁船觀察員所記錄資料展開研究分析工作，期許研究成果有助改善臺灣漁船使用的避鳥繩設計，提升海鳥混獲忌避措施有效性。

漁業署指出，臺灣是全球重要鮪延繩釣漁業國之一，鮪延繩釣漁船在高緯度海域作業時，具意外捕獲信天翁等海鳥之可能性，為降低海鳥生存威脅，我國身為許多區域性漁業管理組織(RFMO)的一員，積極參與各會議有關減緩海鳥混獲議題的討論，並將RFMO所通過的相關海鳥忌避措施國內法化，並要求作業漁船應採取3種海鳥忌避措施中至少2種，包括裝置避鳥繩、支繩加重及夜間投餌等忌避措施。

漁業署還說，過去曾與社團法人中華民國野鳥學會、英國皇家鳥類保護協會及國際鳥盟(BirdLife International, BLI)進行交流及合作，在2004年及2013年分別舉辦「降低鮪延繩釣混獲海鳥技術研討會」及「減緩海鳥混獲工作研討會」。並在2016年及2018年在模里西斯路易士港進行「港口教育宣導計畫」(Port-Based Outreach, PBO)，提供產官學界交流平臺，以善盡保育海鳥的責任。

漁業署近期計與中華民國野鳥學會及英國皇家鳥類保護協會再次合作，編撰「台灣遠洋漁業觀察員海鳥辨識手冊」以提供我國觀察員目擊海鳥辨種的輔助工具。

漁業署最後強調，漁業產業的永續經營，應是在漁業資源永續利用，與海洋生態環境及海洋生物多樣性妥善保育間取得平衡，將持續和國內外社團針對海鳥混獲相關議題持續交流合作，齊心齊力保育海鳥資源。

臺灣漁業署和國內外鳥類保育社團合作　提升海鳥混獲忌避措施有效性

參與試驗之太平洋鮪延繩釣漁船準備避鳥繩(觀察員許坤發攝)
漁業署
海洋永續
漁業產業永續

相關新聞

以「台灣」之名參與海洋大會 外交部：奠定良好慣例與基礎
以「台灣」之名參與海洋大會 外交部：奠定良好慣例與基礎
2022/04/12 15:58
確保臺灣鯖鰺資源永續！農委會：落實禁漁期與區 推動海洋之心生態標章
確保臺灣鯖鰺資源永續！農委會：落實禁漁期與區 推動海洋之心生態標章
2021/06/29 11:54
找到船了! 漁業署: 台灣友船正設法登船　救援失蹤近兩週的蘇澳籍「永裕興18號」
找到船了! 漁業署: 台灣友船正設法登船　救援失蹤近兩週的蘇澳籍「永裕興18號」
2021/01/11 15:13
童稚畫筆下的海洋世界　氣候變遷繪畫作品原稿首次移師高雄展出
童稚畫筆下的海洋世界　氣候變遷繪畫作品原稿首次移師高雄展出
2020/09/09 17:30
台灣氣候變遷國中小繪畫展 海科館與網路可同步觀賞
台灣氣候變遷國中小繪畫展 海科館與網路可同步觀賞
2020/06/19 09:53

更新時間 : 2022-04-25 17:10 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】4/23台灣本土確診4126境外78例　陳時中與6縣市首長開會•居家隔離縮短為7天有共識
【更新】4/23台灣本土確診4126境外78例　陳時中與6縣市首長開會•居家隔離縮短為7天有共識
【圖解報你知】台灣指揮中心4/22最新隔離、檢疫、確診相關防疫規定　
【圖解報你知】台灣指揮中心4/22最新隔離、檢疫、確診相關防疫規定　
台灣疫苗新制開跑！健身房、酒吧打滿三劑才能去　預約地點常見問題搶先看
台灣疫苗新制開跑！健身房、酒吧打滿三劑才能去　預約地點常見問題搶先看
教育部最新停課標準惹議　台灣各縣市不同調
教育部最新停課標準惹議　台灣各縣市不同調
【4/22世界地球日】Google一張圖告訴你氣候變遷多可怕 保護地球從今天做起！
【4/22世界地球日】Google一張圖告訴你氣候變遷多可怕 保護地球從今天做起！
4/24 台灣本土新增5092例 1重症10中症4人未打疫苗
4/24 台灣本土新增5092例 1重症10中症4人未打疫苗
確診匡列大塞車！久未收到隔離書 北市建議直接打專線
確診匡列大塞車！久未收到隔離書 北市建議直接打專線
泰博COVID-19快篩試劑再降價 哪裡買報你知
泰博COVID-19快篩試劑再降價 哪裡買報你知
台灣五一勞動節台鐵列車恐全部停開?!　交通部首推「類火車」PK「類罷工」
台灣五一勞動節台鐵列車恐全部停開?!　交通部首推「類火車」PK「類罷工」
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?