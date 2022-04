臺灣漁業署和國內外鳥類保育社團合作　提升海鳥混獲忌避措施有效性

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導)農委會漁業署25日發布新聞稿表示,臺灣是全球重要鮪延繩釣漁業國之一,在高緯度海域作業時,會意外捕獲信天翁等海鳥的可能性,為降低海鳥生存威脅,已和國內外鳥類協會合作,期許將這幾年收集的資料分析後,有助改善及提升海鳥混獲忌避措施。

漁業署與社團法人中華民國野鳥學會及英國皇家鳥類保護協會(Royal Society for the Protection of Birds, RSPB)於2020年針對「臺灣海鳥混獲忌避措施計畫」進行合作,針對適合臺灣籍作業漁船的避鳥繩設計及最佳實踐進行試驗。

漁業署表示,參與這次研究計畫的2艘印度洋鮪延繩釣漁船及3艘太平洋鮪延繩釣漁船已陸續在2021年及2022年返臺,專家學者正針對5艘漁船觀察員所記錄資料展開研究分析工作,期許研究成果有助改善臺灣漁船使用的避鳥繩設計,提升海鳥混獲忌避措施有效性。

漁業署指出,臺灣是全球重要鮪延繩釣漁業國之一,鮪延繩釣漁船在高緯度海域作業時,具意外捕獲信天翁等海鳥之可能性,為降低海鳥生存威脅,我國身為許多區域性漁業管理組織(RFMO)的一員,積極參與各會議有關減緩海鳥混獲議題的討論,並將RFMO所通過的相關海鳥忌避措施國內法化,並要求作業漁船應採取3種海鳥忌避措施中至少2種,包括裝置避鳥繩、支繩加重及夜間投餌等忌避措施。

漁業署還說,過去曾與社團法人中華民國野鳥學會、英國皇家鳥類保護協會及國際鳥盟(BirdLife International, BLI)進行交流及合作,在2004年及2013年分別舉辦「降低鮪延繩釣混獲海鳥技術研討會」及「減緩海鳥混獲工作研討會」。並在2016年及2018年在模里西斯路易士港進行「港口教育宣導計畫」(Port-Based Outreach, PBO),提供產官學界交流平臺,以善盡保育海鳥的責任。

漁業署近期計與中華民國野鳥學會及英國皇家鳥類保護協會再次合作,編撰「台灣遠洋漁業觀察員海鳥辨識手冊」以提供我國觀察員目擊海鳥辨種的輔助工具。

漁業署最後強調,漁業產業的永續經營,應是在漁業資源永續利用,與海洋生態環境及海洋生物多樣性妥善保育間取得平衡,將持續和國內外社團針對海鳥混獲相關議題持續交流合作,齊心齊力保育海鳥資源。

參與試驗之太平洋鮪延繩釣漁船準備避鳥繩(觀察員許坤發攝)