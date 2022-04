(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣羽球好手王齊麟今(25)日在臉書宣布,推出人生第一首單曲《風箏》。

台灣羽球男雙組合王齊麟與李洋去年在東京奧運摘金表現讓全國印象深刻,唱歌一直都是王齊麟的興趣,這位體育健將近日一圓歌手夢,於臉書宣布好消息,「人生的第一首單曲《風箏》已在 Line music上架」,之後也會陸續於其他平台上架。

王齊麟表示利用備賽的空擋錄唱單曲《風箏》,籌備約半年的時間,他說,「這首歌彷彿也描述著這幾年我離開家鄉,到世界各地征戰的心情,但始終都有一條線,將我們連結在一起。」

世界羽聯BWF分享王齊麟的新歌至官方臉書並寫下,「安可!我們想聽更多!(Encore! We want more! )」也有網友敲碗王齊麟發行整張專輯。

王齊麟與李洋下周將征戰泰國、印尼和馬來西亞開啟年度系列的國際賽事,預計7月返台參加台北公開賽。