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第一槍！中央5月7日才上線台北不等了　確診簡訊自主通報系統上路

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/25 16:35
(圖/黃珊珊臉書)

(圖/黃珊珊臉書)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台北不等了！中央預計5月7日上線確診自主通報系統，台北市副市長黃珊珊今(25)日宣布，為避免公衛系統崩潰系統於今天上線，確診者收到簡訊後，自行上網填寫疫調資料。

黃珊珊在臉書指出，台北市每天新增上千例確診個案，居家隔離的密切接觸者更高達4千人，接下來確診數繼續暴增已是必然，在共存的前提下，疫調與匡列意義已經不大，確診者自主回報、自主管理才能保存地方政府的公衛與醫療量能。

黃珊珊說，台北市已經做好醫院端通報PCR陽性個案的簡訊通報系統，由醫院發簡訊給COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，提供衛教資訊與居家照護的服務內容，再由確診者上網填寫疫調資料、居家隔離地點、密切接觸者等，今天就會上路。

黃珊珊透露，今天與中央的會議中，中央也正在寫類似的程式，但是要到5/1才能寫好，5/7才能上線，但是到時候，台北市可能已經每天上萬個確診案例了，恐怕緩不濟急，我們今天就會先上路！​

黃珊珊說，今天中央預計公佈，臺北市本土確診破千例，這一波疫情到現在為止，臺北市還是以中山區確診人數最多；不過，今天確診數量最多的則是大安區120例，以及士林區的116例。週末台北市七大公費篩檢站，總篩檢人數也高達7243人，陽性率攀升到5.3%左右。
確診自主通報
台北
疫調

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