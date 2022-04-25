癢到引發憂鬱、6年住院逾35次　標靶治療有助長期緩解異位性皮膚炎

(台灣英文新聞/醫藥組 綜合報導)「癢到骨頭裡」的異位性皮膚炎是DALY（失能調整生命年）評估皮膚疾病中最嚴重的病症，更有近9成的病友工作因此受到影響。醫師呼籲病友不要放棄希望，建議中重度異位性皮膚炎病友應考慮標靶治療，以達到長期安全緩解的目標。

異位性皮膚炎病友協會理事長暨台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜表示，異位性皮膚炎是一種慢性且容易復發的發炎性皮膚病，發病時奇癢難耐，有病友甚至用「癢到骨頭裡」來形容，而且越是搔抓，癢感越發嚴重，進而影響的不僅是個人皮膚問題，還可能增加睡眠障礙、憂鬱和輕生等精神問題、肥胖與心血管疾病、感染等風險，甚至會衝擊整體國家社會的經濟。

台大研究團隊去年發表一份針對就業中異位性皮膚炎病友的調查研究，顯示92.5％病友日常生活會因疾病受到影響，88.5％病友工作能力受影響，且約1/3病友表示近期曾因異位性皮膚炎而必須請假。而且，隨著異位性皮膚炎病情越嚴重，工作和生活能力受影響的比例也越高。

在台灣，健保資料顯示每年有超過37萬名異位性皮膚炎病友就醫，若以重度的成年病友占比7.43％，正常人每年薪資中位數約50.1萬元的一半來估算，結果顯示每年台灣因重度異位性皮膚炎未能妥善控制，所損失的生產力則高達68億元。而這還不包括為照顧家中異位性皮膚炎幼童患者，不得不放棄工作或無法維持正職的成人照顧者生產力。

新北市立土城醫院皮膚科科主任楊靜宜指出，目前健保給付的治療藥物種類多，除了類固醇、口服免疫抑制劑，目前也有生物製劑納入給付。其中口服免疫抑制劑，中重度病友使用的療效臨床觀察約4-5成，提醒病友多注意因免疫功能受抑制而產生感染的情況。如果要達到預期療效，可能需高劑量服用，同時注意副作用風險，並定期監測肝腎功能，長期使用者則須要與醫師討論是否有其他風險。

相較之下，楊靜宜主任建議中重度病友也考慮生物製劑等標靶治療藥物，生物製劑可以更精準作用於標的，相對的副作用發生率較低，另一方面也能平衡Th1和Th2免疫力，讓受損的皮膚角質細胞有機會再長好，進而提升屏障功能，達到長期安全緩解的目標。