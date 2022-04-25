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馬斯克尋求推特股東支持 董事會「毒藥丸策略」防堵

馬斯克認為他提出以每股54.2美元收購推特是「最終也是最佳」的報價。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/25 15:34
馬斯克（Elon Musk）意圖繞過推特董事會，透過股東收購股份以取得控制權。（圖／美聯社）

馬斯克（Elon Musk）意圖繞過推特董事會，透過股東收購股份以取得控制權。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）《路透社》引述知情人士指出，推特（Twitter）於24日與馬斯克（Elon Musk）的交易談判。此前馬斯克向推特許多股東提供關於430億美元收購方案的融資細節並獲得支持。

儘管推特週日決議繼續與馬斯克接觸，但這並不意味著該公司將接受買斯克所提出的每股54.2美元的報價。推特長期股東與大股東更傾向於每股60美元的價格。然而消息人士也指出，這標誌推特正探索以有吸引力的條款出售公司的可能性。

過去數日內馬斯克一直在與推特股東會面，試圖繞過董事會，通過收購股份以取得控制權。馬斯克表示，推特需要被私有化，才能發展壯大，成為一個真正的自由言論平台。

報導也指出，馬斯克認為他提出的方案是「最終也是最佳」的報價，而這已經成為雙方談判的障礙。消息人士表示，推特董事會仍決定與馬斯克接觸，收集對方是否能完成交易的資訊，並獲得更好的條件，但尚未決定要對馬斯克施壓要求提高售價。

已經持有推特9.2%股權的馬斯克提出收購後，持反對意見的推特董事會採用「毒藥丸策略」（Poison pill）的「股東權利計畫」（shareholder rights plan），讓馬斯克更難透過市場收購推特15%以上股分。

消息人士表示，雖然毒藥丸策略可以阻止推特股東倒戈，但推特公司擔心如果此舉違反許多投資者意願，其談判能力將大幅減弱。

其中一位知情人士指出，推特公司希望能了解更多關於監管機構對馬斯克的積極調查，包括美國證券交易委員會（SEC）的調查，這可能對完成交易帶來風險。證券律師指出，馬斯克在今年稍早增持推特股份時，可能違反SEC的披露原則。

此前，馬斯克2018年表示有意將特斯拉（Tesla）私有化導至股價大幅波動，股東蒙受損失控告公司涉嫌證券詐欺，而馬斯克表示「已獲得」將特斯拉私有化的資金此一言論後來也被法官認定是「不實與誤導」。
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