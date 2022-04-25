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福隆沙雕季主雕8公尺高素還真超吸睛　還原霹靂布袋戲電影場景

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/25 15:49
2022福隆國際沙雕藝術季(圖/福容大飯店)

2022福隆國際沙雕藝術季(圖/福容大飯店)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)2022福隆國際沙雕藝術季以霹靂布袋戲為主題， 5/26起將電影《素還真》場景搬到福隆海水浴場，神還原8公尺高的知名角色素還真，早鳥套票已即日起開賣。

繼皮克斯沙雕展後，年度福隆國際沙雕藝術季由福容大飯店主辦，今年以「霹靂傳奇．掌中天下」為題，打造36座約4公尺的沙雕，包含許多電影《素還真》場景，主雕為8公尺高的素還真將化身三種不同型態造型，電影中的兩大Q版神獸「球尾麒麟」與「劍尾麒麟」將在迎賓大道。

福容大飯店指出，今年展期是15年來最長的一次霹靂布袋戲就是台灣傳統文化代表之一，其實本土也有很棒的IP，加上有千百組角色，是以往沒做過的全新嘗試，期望帶給客人新穎的感覺。其他沙雕作品還有經典劇集人物魔吞十二宮系列，化身成「麒麟星」的素還真，劍指大地展現出神威赫赫的氣勢；戴上金獅面具的「亂世狂刀」，呈現刀劈巨石的壯闊感等。

此外，「福隆沙灘生活節」將於6月至10月週末登場，包含市集、音樂、美食攤位；沙雕季和KKday推出早鳥優惠活動，於4月25日至5月20日期間，單人套票含門票及夏日冰沙只要150元；雙人套票包含兩張門票、沁涼冰沙與香脆爆米花只要350元，前100名購買還能再獲得KKday獨家野餐墊好禮。

2022福隆國際沙雕季

時間：2022/5/26~2022/10/10
地點：新北市福隆海水浴場
開放參觀時間：
【週一至周五】08:00~18:00 (最後入場時間 17:30)
【週六至周日】08:00~18:30 (最後入場時間 18:00)
霹靂布袋戲
福隆國際沙雕藝術季
素還真
福隆海水浴場

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更新時間 : 2022-04-25 17:09 GMT+08:00

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