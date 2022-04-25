【俄烏大戰】傳俄國總統普丁放棄談判 不奪領土誓不休

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏戰爭已滿兩個月，軍備人員傷損慘重，和談卻陷入僵局。英國金融時報掌握消息，俄國總統普丁（Vladimir Putin）對談判已興趣缺缺，現在能滿足他的，唯有攻下更多城池。

俄烏雙方談判代表本於3月底在伊斯坦堡就和平協議達成一份草擬公報，但在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指控俄方在布查（Bucha）、馬立波（Mariupol）等地犯下屠戮人民的戰爭罪行後，談判失去動能。

外界對普丁和談的誠意本就打上大問號，認為這是拖延戰術。他反反覆覆，一心要讓自己看起來像是贏家。報導引述消息來源，普丁認為談判已走入死胡同，而在烏軍擊沉俄軍黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moska）後，由於太過恥辱，普丁震怒，面子掛不住，便拒絕簽署任何協定。

雙方談判人士原本決定拋開其他次要議題，將和談主軸擺在只要基輔中立、不加入北約（NATO），就能保證安全，但普丁本週向其中一名調停者、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，是澤倫斯基「豎了一道牆」，「現在並非二人會晤的好時機」。事實上，開戰至今，他不斷使出拖字訣，就是不願與澤倫斯基坐下來好好談，堅持「事情都談妥了再說」。

至於烏方，澤倫斯基透露烏克蘭的民意現在傾向「打下去」，寧交戰也不支持讓步。他對和談仍抱希望，前提是俄軍必須停止蹂躪馬立波，俄方也不得在已佔領的南方赫爾松（Kherson）地區舉行獨立公投。基輔憂心，普丁恐已無法滿足於只佔據東部頓巴斯（Donbas）地區，而是想吞併整個烏國東南部，斷其與黑海海路的連結。

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