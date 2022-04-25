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臺灣花蓮豐坪溪上游邊坡崩塌 林管處呼籲山區活動民眾提高警覺

林管處：在堰塞湖尚未潰壩前仍具危險性，請附近居民及遊客暫時勿進入溪床活動為宜。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/25 14:23
照片由花蓮林區管理處提供

照片由花蓮林區管理處提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）花蓮卓溪鄉豐坪溪上游邊坡崩塌，林管處25日發布新聞稿，籲請鄰近部落、社區提高警覺，經國立成功大學評估，堰塞湖如於1小時內潰壩，流至下游距離15公里之山里、立山村聚落時，河水水位將上升至20公分，後續將持續調查監測。

花蓮林區管理處森林護管員22日執行瑞穗林道巡護工作時發現，位於豐坪溪堰塞湖林處轄管玉里事業區第27林班地，邊坡崩塌面積約1.7公頃，堰塞湖壩高約10公尺，迴水長度約530公尺，湖面面積約1.84公頃，推估蓄積水量約7.2萬立方公尺。

林管處指出，經國立成功大學評估，堰塞湖如於1小時內潰壩，流至下游距離15公里之山里、立山村聚落時，河水水位上升至20公分。因聚落距離河床約5公尺高，不致造成危險，請居民不必擔心。

另外，因堰塞湖已溢流，蓄水體積無增加情形，林管處將進行詳細調查，提供較完整資料及因應對策。該堰塞湖天然壩屬於不穩定壩體，可能於較大降雨情況即沖潰消失，林管處呼籲，在堰塞湖尚未潰壩前仍具危險性，請附近居民及遊客暫時勿進入溪床活動為宜。

為確保安全，林管處已將該堰塞湖相關資訊傳送經濟部水利署第九河川局、行政院農業委員會水土保持局花蓮分局、卓溪鄉公所、玉里鎮公所等單位，並請相關單位預先啟動防災應變機制及河道管制。
花蓮
林管處
堰塞湖

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