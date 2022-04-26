〈時評〉台灣立法院往何處去？

台灣的國會就是立法院、立法院就是國會，不像美國、日本有參、 眾議院或英國有上、下議院之分。 做為全國最高立法機關的唯一殿堂，立法院的硬體建築， 門面當然不宜太小氣寒酸。

侷促台北市中山南路1號的立法院現址，格局真的是太小太小了， 小到在裡面的許多國會議員的格調與高度， 也都離宏偉開闊很遠很遠！

立法院該搬到那兒落腳？立法院長游錫堃正跨出物色的第一步。 以各縣市政府、公務機構房舍、捷運站、 藝文中心等愈蓋愈豪華氣派的現實環境看， 未來立法院園區建築的格局造型會不會讓人眼睛為之一亮， 實不用國人多所操心。

吾人倒是相當擔心：將來的立法院園區，會出現德不配位、 軟體搭不上硬體的症狀，會一如被譏「只有大樓沒有大師」 的許多大學，是金玉其外、敗絮其內的虛有其表而已！

從制度面看：

國會席次，患寡，更患不均！1991之前， 立法院充斥一任到底、死而後矣的「老表」，是「患寡」的年代； 現在的單一選區制，已然明顯出現票票嚴重不等值（ 例如宜蘭縣選舉人數超過卅六萬，連江縣不到一萬一）的「患不均」 問題；至於34席不分區立委， 現行由獲得百分之五以上政黨選舉票之政黨依得票率分配的辦法， 明顯圖利大黨、扼殺（遑論尊重、扶植）小黨， 就彼何貴而我何賤的票票等值觀點及最簡單的算術， 任何得票率達卅四分之一（約百分之二.九四）的小黨， 都可名正言順，要求取得參與不分區名額分配之資格，這， 有過分嗎？

再從問政品質看：

當年黨國不分、資訊封閉的年代， 老表沒有選舉的壓力、沒有對選民負責的問題， 增額代表為了衝撞體制、凸顯「一言堂」的荒謬， 雖然肢體語言紛紛出籠，國人都能體諒那是非常時期的必要之惡！ 現在，立委不是比發言質詢擲地有聲，而是在比搶會期第一個報到； 還迷信作秀式的問政，儘上演拉扯麥克風、霸佔主席台、打群架、 潑茶水、扮小丑等老掉牙的戲碼！

選民如果還要繼續縱容這種不知今夕何夕，不能與時俱進、 理性問政的政黨與政客充斥立法院， 那新的立法院園區落腳木柵動物園應該是個不錯的選擇！

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）