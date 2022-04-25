環境生態指標生物 臺北榮星花園螢火蟲季登場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺北螢火蟲繁殖季節約在每年4月中旬到5月上旬，榮星花園公園於4月初已經有不少火金姑回娘家了，目前已接近螢火蟲出沒高峰期。公園處已著手調整生態池附近照明，減少光害對螢火蟲的影響。臺北市政府工務局25日表示，受新冠肺炎COVID-19疫情影響，公園生態守護志工隊今年不提供導覽服務。

臺北市工務局公園處處長黃淑如表示，榮星花園公園裡的生態池為舊有瑠公圳露頭遺址，保留早期臺北市農田的原始自然生態，乾淨地下水提供適合黃緣螢生長的溼地環境，是市區內僅存的原生種螢火蟲棲地之一。

由於市區光害和污染嚴重，要看到螢火蟲並不容易，黃淑如說，為能喚醒大家保護優質生態環境的意識，公園處長期致力於螢火蟲復育，結合志工團隊在榮星花園公園定期進行棲地維護，打造了無光害、溼地植生、無汙染、食源充分及水質乾淨的生態池，成功復育黃緣螢，牠是非常重要的環境生態指標生物。

公園處圓山公園管理所主任蘇新富表示，臺北螢火蟲繁殖季節約在每年4月中旬到5月上旬，公園處在螢火蟲季來臨前，即著手調整生態池附近照明，減少光害對螢火蟲的影響。在公廁外圍鋪設黑網、關掉籃球場靠近生態池的光源，熄掉部分噴水池路燈。並在賞螢熱點木棧道張貼夜光貼條跟止滑條，確保民眾及執勤志工夜間賞螢安全。

榮星花園公園生態守護志工隊長林雍善表示，棲地守護是勞心勞力的任務，賞螢季來臨前夕，志工幹部排定工作日，號召志工夥伴進入生態池清淤泥及清外來種，為螢火蟲娶親嘉年華，提前佈置好新娘房。看到螢火蟲漫天飛舞，好似蜿蜒的「螢」河，值勤夥伴們辛苦都有了代價。

志工隊將持續與圓山所通力合作，以科學的方法統計生態數據，提供公部門研究調查使用，並在環境教育導覽時，呈現最即時的生態資訊，宣導「勿餵食、勿放生及勿放養」的正確觀念。

臺北榮星花園志工隊利用修剪下來的葉子教民眾手作榮星版LV包及玫瑰花作品。(照片由臺北市政府提供)

「2022臺北市螢火蟲季」(照片由榮星花園公園生態守護志工隊劉純娥拍攝/臺北市政府提供)