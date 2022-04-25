浪漫！李崗首度監製舞台劇《時光の手箱》重現大時代故事　重量級演員領銜台灣巡演

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 台灣電影導演李崗為李安的胞弟，首次監製舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》，雖因疫情攪局兩度停演但首演後好評不斷引起熱烈回響，將於7月起國家歌劇院、國家戲劇院、臺南文化中心展開巡演。

李崗在2019年首次監製《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》舞台劇，改編自作家一青妙的原著《我的箱子》和《日本媽媽的臺菜物語》，在母親去世後，一青妙發現父親留下的手箱，看著裡面的照片及日記，回憶著記憶中的父親，拼湊時代裡的生命悲歡。

2022舞台劇巡演除了金獎陣容原班人馬大久保麻梨子、楊烈、一青妙、王榆丹、米七偶等，今年加入實力派演員方文琳、蔭山征彥，為劇增添日系氣息；而在《茶金》飾演茶農的陳家逵，此次也在時光飾演紀錄片導演，在重量級演員的加持下，《時光の手箱》將再次登台。

為重現劇中復古風格，在隱身巷弄的日式住宅中，特別安排男主角蔭山征彥，及女主角大久保麻里子，呈現劇裡顏惠民遇見一青和枝的浪漫關係，現場超高度還原昭和時期銀座咖啡廳，展現老派約會的相戀過程。

過去曾以紀錄片《阿罩霧風雲》述說五大家族霧峰林家與臺灣史的李崗，此次將電影概念導入舞台劇，與金鐘獎最佳編劇得主詹傑編劇、廖若涵導演、蘇洋徵執行導演、演員來回打磨，完成一部結構精準、角色間衝突明確的精彩故事。

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》票券於今(25)日開賣；將於7月22日至24日將於臺中國家歌劇院演出，7月29日至31日至臺北國家戲劇院演出，最終站8月5日至7日臺南文化中心演藝廳。

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《時光的手箱》藉由藝文茶會呈現劇裡男女主角大久保麻梨子(左)、蔭山征彥的浪漫關係。(圖/主辦單位)