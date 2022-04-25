〈財經主筆室〉金管會查辦外資報告奏效　台股目標價漫天喊情況稍緩

有關金管會查辦外資券商是否有兩手操作， 金管會表示已收到證交所的調查報告， 近日就會將調查結果提交立法院財委會。 雖然外界對這份調查結果不存在有太多的期盼， 但外資券商對台積電目標價的預估，這段期間的確有稍見收斂， 漫天喊目標價情況已見稍緩許多。

立委曾銘宗在3月21日的立法院財委會提出質詢指出， 外資一方面發報告看好台積電(2330)，實際卻連18賣， 無異於坑殺國內小散戶，要求金管會1個月內提交調查報告， 金管會允諾請證交所進行了解後，並在3月下旬對外資券商發出問卷 調查。

金管會證期局副局長高晶萍上周在例行記者會中證實， 已收到證交所提交的報告內容，將儘速在這1、2天內依循行政流程 ，正式提供報告給財委會。

自從立委要求金管會提交調查報告後，就引發PTT網友們熱烈討論 ，網友說「外資現在不能再放假消息了吧？」、「 放假消息可能被請去喝咖啡」、「一下看多一下看空， 到底要信哪個」、「對比先前漫天喊目標價，外資總算有比較 中肯 的評價了」等。

其實，在金管會表示將採取調查動作後， 外資券商似乎也採取因應措施，例如，3月底美銀證券就大動作下修 十檔電子股的推測合理股價，台積電目標價從900元被降至810 元，聯電目標價也從75元調降到65元， 包括高盛也調整晶圓代工股價估值，台積電與聯電再度中獎， 目標價均被下修。

日前，包括本土券商一共有9家法人在4月15日發出台積電的報告 ，除了群益證券給予「區間操作」評等外，其餘8家給出的評等都是 「買進」或是「強力買進」。 給出的目標價只有群益證券以及中國信託證券在615及665元， 不到700元，其餘雖多在700元以上， 但已看不到有千元以上目標價格出現。 此舉也再度引起網友們熱烈討論，網友認為， 外資終於不再漫天喊目標價。

外資報告可不可信？該不該信？向來爭議很多、見人見智， 但有三位曾在外資券商工作過的同仁，在離開外資券商團隊後， 共同合組「小朋友學投資」團隊闖蕩股市者，日前， 在某媒體的專訪中就透露，外資要做生意賺錢， 為爭取客戶下單及吸引媒體的注意， 他們曾寫過超高目標價的個股研究報告，雖然成功搶到客戶，但是「 那個目標價永遠不會來」。

根據證交所統計，外資去年(2021)累計賣超台股為4, 540.97億元，但實際總買進股票金額為22兆5,598億元 ，總賣出金額為23兆139億元，而至年底持股票的總市值達24 兆4,427億元，占全體上市股票市值的43.48%， 雖然今年來賣超也逾5,000億元，但持股市值依然仍高達41% 左右。

由此可知，外資去年雖然賣超台股4,540億元， 但一年下來買賣股票金額均逾20餘兆元，意即， 持股幾乎都會重新進出買進、賣出一回， 主要是外資券商及經紀人想賺經手費或佣金，就得賣舊股、 買新股能結算，而且，想多賺點佣金就得賣個好價錢， 用外資報告來影響股價就無可厚非？當然，有人賺錢就有人賠錢， 小散戶投資人遭外資坑殺的聲浪就會不斷受到質疑。

台積電上周最新市值為14兆4,699億餘元， 占台股大盤權值比重高達27.58%，每漲跌一元影響大盤指數約 8.4點左右，由於外資持有台股市值比重高達四成以上， 想影響行情、高賣低買台股，在台積電股價上作手腳是最快的方式， 這也就是台積電的外資報告會如此受到重視的原因。