〈財經主筆室〉金管會查辦外資報告奏效　台股目標價漫天喊情況稍緩

有關金管會查辦外資券商是否有兩手操作，金管會表示已收到證交所的調查報告，近日就會將調查結果提交立法院財委會。雖然外界對這份調查結果不存在有太多的期盼，但外資券商對台積電目標價的預估，這段期間的確有稍見收斂，漫天喊目標價情況已見稍緩許多。
立委曾銘宗在3月21日的立法院財委會提出質詢指出，外資一方面發報告看好台積電(2330)，實際卻連18賣，無異於坑殺國內小散戶，要求金管會1個月內提交調查報告，金管會允諾請證交所進行了解後，並在3月下旬對外資券商發出問卷調查。
金管會證期局副局長高晶萍上周在例行記者會中證實，已收到證交所提交的報告內容，將儘速在這1、2天內依循行政流程，正式提供報告給財委會。
自從立委要求金管會提交調查報告後，就引發PTT網友們熱烈討論，網友說「外資現在不能再放假消息了吧？」、「放假消息可能被請去喝咖啡」、「一下看多一下看空，到底要信哪個」、「對比先前漫天喊目標價，外資總算有比較 中肯的評價了」等。
其實，在金管會表示將採取調查動作後，外資券商似乎也採取因應措施，例如，3月底美銀證券就大動作下修十檔電子股的推測合理股價，台積電目標價從900元被降至810元，聯電目標價也從75元調降到65元，包括高盛也調整晶圓代工股價估值，台積電與聯電再度中獎，目標價均被下修。
日前，包括本土券商一共有9家法人在4月15日發出台積電的報告，除了群益證券給予「區間操作」評等外，其餘8家給出的評等都是「買進」或是「強力買進」。給出的目標價只有群益證券以及中國信託證券在615及665元，不到700元，其餘雖多在700元以上，但已看不到有千元以上目標價格出現。此舉也再度引起網友們熱烈討論，網友認為，外資終於不再漫天喊目標價。
外資報告可不可信？該不該信？向來爭議很多、見人見智，但有三位曾在外資券商工作過的同仁，在離開外資券商團隊後，共同合組「小朋友學投資」團隊闖蕩股市者，日前，在某媒體的專訪中就透露，外資要做生意賺錢，為爭取客戶下單及吸引媒體的注意，他們曾寫過超高目標價的個股研究報告，雖然成功搶到客戶，但是「那個目標價永遠不會來」。
根據證交所統計，外資去年(2021)累計賣超台股為4,540.97億元，但實際總買進股票金額為22兆5,598億元，總賣出金額為23兆139億元，而至年底持股票的總市值達24兆4,427億元，占全體上市股票市值的43.48%，雖然今年來賣超也逾5,000億元，但持股市值依然仍高達41%左右。
由此可知，外資去年雖然賣超台股4,540億元，但一年下來買賣股票金額均逾20餘兆元，意即，持股幾乎都會重新進出買進、賣出一回，主要是外資券商及經紀人想賺經手費或佣金，就得賣舊股、買新股能結算，而且，想多賺點佣金就得賣個好價錢，用外資報告來影響股價就無可厚非？當然，有人賺錢就有人賠錢，小散戶投資人遭外資坑殺的聲浪就會不斷受到質疑。
台積電上周最新市值為14兆4,699億餘元，占台股大盤權值比重高達27.58%，每漲跌一元影響大盤指數約8.4點左右，由於外資持有台股市值比重高達四成以上，想影響行情、高賣低買台股，在台積電股價上作手腳是最快的方式，這也就是台積電的外資報告會如此受到重視的原因。