臺灣重要里程碑 ! TAISE啟動淨零標章 攜手各界邁向淨零永續

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「台灣淨零標章申請作業說明會」18日以上直播方式舉辦，該動由TAISE董事長簡又新大使致詞及引言，吸引150餘位各界專業人士、120餘家企業報名參加，標章審議委員會委員代表亦於此次活動中積極回應企業對於標章規範之提問，足見各界之重視程度。

簡又新大使於說明會開場致詞時指出，臺灣未來淨零排放的目標、路徑及策略各界都非常清楚，也有明確的共識，全世界已經走向這一條路上，臺灣當然也不能落後。在轉型過程當中大家共同學習，也需要互相鼓勵，希望結合各界一起以領頭羊的方式帶動社會國家向前邁進。

簡又新還說，在此前提下催生了臺灣版「淨零標章」，它是個自願性倡議及制度，盼能夠為在臺灣非常認真且具意志力、企圖心的公司，提供共同努力的舞台，互相打氣並尋求解方。希望申請機構能夠掌握相關作法，再讓第三方機構進行核認，有效、快速的朝目標前進，這將會是非常重要的里程碑。

這次參加淨零標章申請的公司都是臺灣邁向淨零目標的先行者，不僅讓臺灣看到、在全世界有能見度，也能夠分享彼此的意見、作法及經驗，推動全面性改造運動。看起來雖是個小小的標章，卻可以帶動社會的力量，相信參加的都是在臺灣、全球最領先、做得最好的公司，社會對大家期望也很高，讓他們一同落實淨零行動。

經濟部能源局前副局長暨標準檢驗局前副局長的審議委員會陳玲慧召集人、台灣永續能源研究基金會(Taiwan Institute for Sustainable Energy, TAISE)執行長顧洋及環保署環管處前處長袁紹英委員代表全體審議委員表示，標章審議委會委員將站在中立第三方的角度，協助TAISE來進行淨零標章申請案件審查，未來在審查的時候採取比較開放及具彈性的原則，並依未來立法及修法加以滾動式修正。希望透過「承諾」與「行動」兩個階段攜手邁向淨零目標，協助企業或是其他機構成功轉型，盼能夠讓臺灣達成日前公布的淨零策略路徑圖。

TAISE推動 之淨零標章，詳情請洽02-2769-8968#515、514。