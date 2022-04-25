GG了！台灣翻譯片名《急急復雞雞》成網路話題　日本導演十年磨一劍錄影片謝粉絲

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)日本劇情片《急急復雞雞》故事圍繞在一名GG離他而去的男子身上，片名在台灣受到高度討論，導演得知後錄製影片給台灣粉絲。

《一屍到底》導演上田慎一郎構思十年，再推瘋狂新作《急急復雞雞》，當GG有了自己意識離開主人，要如何找回他重振男性雄風？上田挑戰尺度的奇幻之作延續一貫不用大明星的特色，和之前的作品調性大不相同，於金馬奇幻的搶先放映場火速完售。

上田表示，曾在《一屍到底》成功之後，很多人邀請他拍各種電影，讓他有段時間迷失在掌聲之中，直到他驚覺自己根本創作不出下部作品的劇本，他才開始面對自己的瓶頸，也因為這段歷程，他才創作出新作《急急復雞雞》中迷失在成功中的主角，而且GG更離他而去。

他說，《急急復雞雞》可以說是對男性的警世作品，迷失後就什麼事情都可能發生。而我十年來經歷過很多事情，我才覺得可以順利拍出這部電影了。電影在日本上映後，他原以為是男生才會特別有感，「我很驚訝收到很多女性觀眾的回響，這部電影每個人看都不有同的感受，有人覺得是喜劇，有人覺得是恐怖片，還有觀眾覺得很像文學創作。」

《急急復雞雞》已於近日上映，先前電影預告發布後，有網友表示這是趟「尋根之旅」、「片名翻譯的也是很厲害」、「看了預告忽然覺得會不會其實很溫馨」，上田得知台灣片名在網路上成為討論話題，覺得非常開心，特別在個人twitter上公布訊息，希望觀眾能到戲院多多支持。



上田特別錄製影片(影/Youtube)

上田雖然不愛用大明星，但很愛和老班底合作，男主角皆川暢二全裸上陣，雖然背對鏡頭， 但還是不停秀出緊實的臀部，他演來毫不扭捏，更笑說：「 尺度完全不是難事，但要演出發現雞雞不見的情緒才是高難度， 需要主角的驚聲大叫來詮飾釋，但畢竟我真的沒有這種經驗， 很怕喊得很假。」皆川表示要喊完這個聲音，主角的故事才開始， 面對曾經被他傷害的人，就有如雞雞背棄他逃跑， 這是開演後的第一個高潮劇情，他和導演花了很多心力拍攝。

上田靈機一動， 請到日本演藝圈真實銀色夫妻渡邊裕之及原日出子演出男主角的父母 ，兩人都是日本演藝圈資深的演技派綠葉，作品無數， 丈夫渡邊是導演前作《一屍到底》的超級影迷， 而太太則完全不清楚電影內容，便被說服一起加入演出陣容， 讓電影更添真實感。



電影海報(圖/華映娛樂)

渡邊裕之及原日出子是日本知名的銀色夫妻， 也加入上田慎一郎的新作《急急復雞雞》， 演出男主角多年失聯的父母親，渡邊扮演沈默寡言的嚴肅父親， 原日出子則是演出對兒子疼愛有加的母親， 兩人面對離家多家的兒子突然返家，覺得欣喜又生氣， 父親還熱血陪伴兒子飆車補G，笑果十足。

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《急急復雞雞》描述東京市中心出現一道道的黑影高速閃過天空，新聞台強力輪播「東京上空出現飛魚！？」 的特輯，似乎出現了一個全新的都市傳說。田上晃（皆川暢二 飾）是網漫app公司事業成功的老闆，但他身邊沒有朋友和家人，白天打拚事業， 晚上就找陌生女人一夜情。他在某次的一夜情後， 驚覺自己的下體失蹤，醫生看不出異狀，束手無策。 而他意外看到一個神秘詭異的網站「波普蘭互助會」， 發現竟然不只是他一個人下體失蹤了。波普蘭的會長告訴他們，GG 有了自己的意識，正以高速200公里在天空飛行，6天之內沒有找 回來，GG就會死亡，而他自己一定知道GG會去哪兒？於是， 田上開始拜訪疏遠的親友們，他能找回這個最重要的東西嗎？

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