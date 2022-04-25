GG了！台灣翻譯片名《急急復雞雞》成網路話題　日本導演十年磨一劍錄影片謝粉絲

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)日本劇情片《急急復雞雞》故事圍繞在一名GG離他而去的男子身上，片名在台灣受到高度討論，導演得知後錄製影片給台灣粉絲。
《一屍到底》導演上田慎一郎構思十年，再推瘋狂新作《急急復雞雞》，當GG有了自己意識離開主人，要如何找回他重振男性雄風？上田挑戰尺度的奇幻之作延續一貫不用大明星的特色，和之前的作品調性大不相同，於金馬奇幻的搶先放映場火速完售。
上田表示，曾在《一屍到底》成功之後，很多人邀請他拍各種電影，讓他有段時間迷失在掌聲之中，直到他驚覺自己根本創作不出下部作品的劇本，他才開始面對自己的瓶頸，也因為這段歷程，他才創作出新作《急急復雞雞》中迷失在成功中的主角，而且GG更離他而去。
他說，《急急復雞雞》可以說是對男性的警世作品，迷失後就什麼事情都可能發生。而我十年來經歷過很多事情，我才覺得可以順利拍出這部電影了。電影在日本上映後，他原以為是男生才會特別有感，「我很驚訝收到很多女性觀眾的回響，這部電影每個人看都不有同的感受，有人覺得是喜劇，有人覺得是恐怖片，還有觀眾覺得很像文學創作。」
《急急復雞雞》已於近日上映，先前電影預告發布後，有網友表示這是趟「尋根之旅」、「片名翻譯的也是很厲害」、「看了預告忽然覺得會不會其實很溫馨」，上田得知台灣片名在網路上成為討論話題，覺得非常開心，特別在個人twitter上公布訊息，希望觀眾能到戲院多多支持。
上田特別錄製影片(影/Youtube)
上田雖然不愛用大明星，但很愛和老班底合作，男主角皆川暢二全裸上陣，雖然背對鏡頭，
上田靈機一動，
電影海報(圖/華映娛樂)
渡邊裕之及原日出子是日本知名的銀色夫妻，
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《急急復雞雞》描述東京市中心出現一道道的黑影高速閃過天空，新聞台強力輪播「東京上空出現飛魚！？」
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