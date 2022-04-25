【法國總統大選】歐洲震盪危機解除 中間派馬克宏贏得艱辛 極右翼雷朋輸得漂亮

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）法國總統大選結果出爐，現任中間路線馬克宏（Emmanuel Macron）再次擊敗極右翼雷朋（Marine Le Pen），成了20年來首位連任成功的法國總統。歐洲聞訊鬆了一口氣，但這場仗馬克宏打得並不輕鬆，極右勢力抬頭，第二任期荊棘重重。

綜合美聯社與CNN報導，44歲的馬克宏以58.5% 得票率，再挫41.5%的雷朋，得票差距卻遠遠小於2017年的對決。二人首度交手時，馬克宏挾著66%的支持大敗 34%的雷朋。

馬克宏成了自2002年席哈克（Jacques Chirac）以來，首次保住寶座的在位元首，但並沒有太多歡欣鼓舞之情。高達28%的選民並未前往投票，是2002年以來最高，顯見為數不少的人民，對二人失望至極，寧放棄行使公民權也不願交付重託。

相較於五年前，馬克宏勝選場子顯得低調許多，他相當清楚，許多選民是拖著無奈的腳步去投票，投他純粹是為了不願讓極右派拿下政權。他向選民保證，會致力推動全國和解，要成為全民的總統，「沒有人會被丟在路邊」。

這已是雷朋第三次競選總統失利，但這回拿下逾四成支持，是法國右翼派前所未有的表現。雷朋稱之為一場「閃亮的勝利」，「雖敗猶感希望」。這是她多年苦心經營的結果，削弱其極端色彩，以人民生計為優先，在油價物價高漲的時代，可謂民心之所向。

雷朋在本場選戰大有斬獲，也凸顯了法國百姓不滿現狀，走向極端的傾向。在10日的第一回合選舉中，極左與極右候選人共囊括了逾57%的選票。

選完了，沒有蜜月期，得馬上開工幹活。任內遭遇黃背心示威、新冠肺炎（COVID-19）重擊的馬克宏，必須說服選民，他值得這一票，對左派選民尤然，畢竟許多人只為了不想看到政府充斥「法西斯主義者」、「種族主義者」，才含淚投給他。

無論如何，勝了就是勝了。馬克宏的勝選，意味法國將持續在歐盟扮演主導角色，這在俄烏大戰之際尤為重要，歐洲領導人紛表歡迎。至少這回合再度擋下疑歐、親俄、反北約（NATO）的極右潮。然而，挑戰還在前頭，6月國會大選在即，雷朋已蓄勢待發，呼籲民眾用選票賦予其多數地位，制衡馬克宏。

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馬克宏與妻子慶賀勝選（圖／美聯社）



雷朋選後發表感言（圖／美聯社）