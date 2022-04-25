曲家瑞系列肖像畫捕捉光影流動　大型個展台北誠品畫廊登場

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台灣當代藝術家曲家瑞誠品畫廊個展以生活周遭人物為主角帶來多幅肖像畫，並展出自畫像「畫到某個階段必須回顧自己、調整狀態後再出來。」將於5月4日展至28日止。

現年56歲的曲家瑞現任實踐大學媒體傳達設計學系副教授，畢業於哥倫比亞大學 (Columbia University)藝術研究所，活潑的個性及獨到的見解活躍於演藝圈也是名策展人，5月將於誠品畫廊舉辦個展，將帶來系列肖像畫及自畫像，她認為：「東方藝術家畫東方人物的肖像不多，我想，總要有人記錄這時代的人吧！」

此次，展出系列的第一幅畫作主角為當時3歲半的姪子《翰翰》，天真的臉龐透露出早熟的氣息；《母親蘭》則為甫動完手術的80歲母親，母親身上的花襯衫是父親送的禮物，上頭爭豔般盛開的花草圖案對照母親的病容，形成強烈對比；《元元》則是妹妹窩在蜷曲棉被堆裡看手機或自拍的模樣，「她已經50歲了，活的還像個高中生，看不出經歷過許多心酸起伏，我希望能像她這樣自在豁達。」

另外，《光宗》、《三角》、《小P》等分別是以便利商店店長、友人、學生為主角，喜歡觀察人的曲家瑞，不一味追求肖像的外在寫實，而是藉由仔細描繪主角身體和服飾的特徵，傳達人的精神與心境狀態，「把一般人最不平常的樣子畫出來。」除此，主角臉上的膚色也由多種顏色構成，「人臉上的光一直在改變，我沒有辦法給一個絕對的顏色，也喜歡這種不確定性和流動感，像是留住生命的時間。」

曲家瑞表示，靈感來自幾年前她陪母親出國旅行，從手機鏡頭中意外看見自己臉上的陽光「好漂亮」，「那種又黃又橘的亮光一直在我心裡，因此，當我畫人物的時候，可能就在搜尋他們臉上的那道光。」

曲家瑞的肖像畫尺幅許多是150x110公分，她認為這是觀看肖像最舒適的尺寸，而且也最容易和畫中人物產生連結，都像是認識、或身邊再平凡不過的人。這次展出的兩幅自畫像，一幅是宣洩式地畫出面無表情的自己，另一幅則是穿著內衣和沾滿顏料的長褲的自己。自畫像對曲家瑞來說「像是一個『段落』，畫到某個階段必須回顧自己、調整狀態後再出來。」

「以前我把畫畫想的太偉大、太神聖，心裡有很多大故事、大劇場，當我明瞭很多事情後，現在畫畫就像是日常」，不過，曲家瑞也自承，「每幅畫都是一場抗衡，那個未知引領我一直向前。我不能讓畫作跟我一樣興奮，它們要平靜點。」

曲家瑞個展

開幕：2022.05.07（六）丨2-5pm

展期：2022.05.04 – 05.28

地點：誠品畫廊丨台灣110055台北市信義區菸廠路88號B1（誠品生活松菸店）

開放時間：週二 – 週六 11am-7pm（日、一休館）

線上展廳

https://eslitegallery.viewingrooms.com/viewing-room/



曲家瑞自畫像(圖/誠品畫廊)